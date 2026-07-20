Δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα - Ενώπιον της ανακρίτριας ο 25χρονος

Ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, οδηγείται σήμερα ο 25χρονος που συνελήφθη από την Αντιτρομοκρατική, προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο νεαρός έδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποίησαν οι άλλοι δύο συλληφθέντες ως ορμητήριο της επίθεσης. Οι αρχές εξετάζουν τον φερόμενο ρόλο του στην προετοιμασία της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκομένων.

Ο κατηγορούμενος μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ERTNews, δεν συνεργάζεται με τις Αρχές, καθώς έχει επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής.

Κομβικό στοιχείο είναι η κατάθεση του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, ο οποίος έχει αναφέρει ότι στις 26 Ιουνίου συναντήθηκε με τον 25χρονο σε καφέ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και του παρέδωσε τα κλειδιά, καθώς εκείνος του είχε ζητήσει να φιλοξενήσει έναν φίλο του.

Ο 25χρονος είναι γνωστός στις Αρχές και φέρεται να κινείται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, έχοντας απασχολήσει στο παρελθόν για συμμετοχή σε καταλήψεις και επεισόδια.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν πολύωρη έρευνα στην κατοικία του στην Άνω Πόλη, χωρίς μέχρι στιγμής να προκύψουν ευρήματα που να ενισχύουν την έρευνα.

Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό ακόμη τριών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και του προσώπου που εκτιμάται ότι είχε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού.



Πηγή: skai.gr

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