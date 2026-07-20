Η κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα, με επίκεντρο τη Μαδρίτη, όπου εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τον θρίαμβο της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε.

Φοβερές στιγμές τόσο στο τελευταίο σφύριγμα της λήξης όσο και στο γκολ του Φεράν Τόρες, που χάρισε στην Ισπανία τη νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στην παράταση.

Δείτε εικόνες και βίντεο από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς:

🇪🇸 ESPAÑA CAMPEÓN | Madrid estalló con el gol de Ferrán. pic.twitter.com/1V2YEkkwcG — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 19, 2026

Fans in Madrid react to Spain winning The World Cup. pic.twitter.com/F4FzAY1kQP — Acyn (@Acyn) July 19, 2026

Madrid, Spain.



Celebrations as Spain 🇪🇸 win the World Cup. pic.twitter.com/mKwxMXqqMI — James Melville 🚜 (@JamesMelville) July 19, 2026

Πηγή: skai.gr

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