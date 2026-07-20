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Ατελείωτο πάρτι στους δρόμους της Μαδρίτης για την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Ισπανία – Εικόνες, βίντεο

Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην ισπανική πρωτεύουσα για τους πρωταθλητές του κόσμου

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Μαδρίτη

Η κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς σε ολόκληρη τη χώρα, με επίκεντρο τη Μαδρίτη, όπου εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τον θρίαμβο της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε.

Φοβερές στιγμές τόσο στο τελευταίο σφύριγμα της λήξης όσο και στο γκολ του Φεράν Τόρες, που χάρισε στην Ισπανία τη νίκη με 1-0 επί της Αργεντινής στην παράταση.

Δείτε εικόνες και βίντεο από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς:

Μαδρίτη

Μαδρίτη

Μαδρίτη

Μαδρίτη

Μαδρίτη

Μαδρίτη

Μαδρίτη

Μαδρίτη

Μαδρίτη

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 Ισπανία Μαδρίτη
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