Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το υπουργείο Εξωτερικών υπογραμμίζει ότι το Κυπριακό εξακολουθεί να αποτελεί διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών.

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι η τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974 προκάλεσε «τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων, κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου».

Παράλληλα, η Ελλάδα «υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων» και εκφράζει «τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο».

Το υπουργείο Εξωτερικών επαναλαμβάνει ότι, σε πλήρη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη μιας συνολικής και αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, όπως προβλέπουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Όπως σημειώνεται, η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα να συμβάλει εποικοδομητικά στην προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στο συμφωνημένο πλαίσιο και υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.

Καταλήγοντας, το ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η επίλυση του Κυπριακού, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής σε έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ύψιστη εθνική προτεραιότητα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20ης Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακρωτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοουμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου.

Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο.

Το Κυπριακό παραμένει έως και σήμερα ένα διεθνές ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής κράτους-μέλους της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσηλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής, αμοιβαία αποδεκτής λύσης, στη βάση της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, με μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις αρχές και αξίες της ΕΕ.

Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει εποικοδομητικά στα επόμενα βήματα της, υπό εξέλιξη, προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών, στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Η επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των παραμέτρων που έχει θέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η επανένωση της Μεγαλονήσου και η άρση της κατοχής σε έδαφος μιας χώρας μέλους της ΕΕ, παραμένει ύψιστη προτεραιότητα.

Πηγή: skai.gr

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