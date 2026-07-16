Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει πως σχεδόν 500 άνθρωποι έχουν πεθάνει στις φυλακές του Ελ Σαλβαδόρ

Εκατοντάδες άνθρωποι πέθαναν στις φυλακές ενώ πάνω από 90.000 συνελήφθησαν αυθαίρετα αφότου επιβλήθηκε στο Ελ Σαλβαδόρ κατάσταση έκτακτης ανάγκης την άνοιξη του 2022, στο πλαίσιο του λεγόμενου πολέμου κατά των συμμοριών, κατήγγειλε χθες Τετάρτη η μη κυβερνητική οργάνωση Διεθνής Αμνηστία, κάνοντας λόγο για «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Ο πρόεδρος της χώρας της κεντρικής Αμερικής, ο Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος θα διεκδικήσει τρίτη συναπτή θητεία τον Φεβρουάριο του 2027, κυβερνά έχοντας συγκεντρώσει στα χέρια του σχεδόν απόλυτη εξουσία· ενώ νόμος επιτρέπει από το 2022 συλλήψεις χωρίς δικαστική διαταγή.

Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, υπό τον τίτλο «‘Ασφάλεια’ δίχως δικαιώματα», τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε φυλακές και κέντρα κράτησης από τον Μάρτιο του 2022 ως τον Δεκέμβριο του 2025.

«Σε πολλές περιπτώσεις, καταγράφτηκαν τραυματισμοί ασύμβατοι με τις επίσημες αιτίες θανάτου ή σημάδια σωματικής βίας και ιατρικής παραμέλησης», τονίζεται στην έκθεση.

Η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους αποβιώσαντες δεν είχαν ακόμη καταδικαστεί για τίποτε απολύτως.

«Κανένας από τους θανάτους αυτούς δεν οδήγησε σε έρευνα» για τον καταλογισμό ευθυνών, επισήμανε η Άνα Πικέρ, διευθύντρια του τμήματος της ΜΚΟ που είναι αρμόδιο για την αμερικανική ήπειρο, κατά τη διάρκεια παρουσίασης της έκθεσης η οποία αναμεταδόθηκε ψηφιακά.

«Μητέρες που πήγαιναν από φυλακή σε φυλακή για εβδομάδες, χωρίς να ξέρουν πού βρίσκονταν τα παιδιά τους, άνθρωποι που φυλακίζονταν χωρίς να ξέρουν τον λόγο (...) οικογένειες που παραλάμβαναν τα πτώματα δικών τους χωρίς πειστική εξήγηση για τους θανάτους τους», ήταν μερικές από τις περιγραφές που έκανε η κ. Πικέρ.

Οι μαζικές συλλήψεις, οι καταγγελίες για συστηματικά βασανιστήρια, οι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, οι θάνατοι στα χέρια —άρα υπ’ ευθύνη— του κράτους «δεν μπορούν να θεωρηθούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ως μέρος περιγράμματος καταχρήσεων οι οποίες, με δεδομένα το εύρος και την οργάνωσή τους, μπορεί να αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», αναφέρει το κείμενο της ΜΚΟ.

Η καταγγελία της Αμνηστίας προστίθεται σε εκείνη διεθνών νομικών, οι οποίοι τον Μάρτιο κατηγόρησαν την κυβέρνηση του κ. Μπουκέλε για κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασανισμούς και εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, που έχουν γνωρίσματα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Ο «πόλεμος» του Ναγίμπ Μπουκέλε εναντίον των συμμοριών μείωσε σε ιστορικό χαμηλό επίπεδο τη βία στο Σαλβαδόρ και μετέτρεψε τον πρόεδρο της δεξιάς σ’ έναν από τους πιο δημοφιλείς ηγέτες στη Λατινική Αμερική. Αλλά το μοντέλο του, σύμβολο του οποίου είναι γιγαντιαία φυλακή με εξαιρετικά σκληρές συνθήκες εγκλεισμού, επικρίνεται από διάφορες πλευρές, ιδίως για το γεγονός ότι έχει συγκεντρώσει στην πράξη όλες τις εξουσίες στα χέρια του.

Πηγή: skai.gr

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