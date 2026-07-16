Ήταν μια ακόμη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων με στόχους διάφορες στρατηγικές τοποθεσίες τις νότιες ακτές του Ιράν.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, η CENTCOM ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του βραδινού κύματος επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως ανέφερε, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τα ιρανικά κέντρα διοίκησης, τις εγκαταστάσεις αεράμυνας, τις δυνατότητες πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και τις εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, μειώνοντας περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί αθώους ναυτικούς που επέβαιναν σε εμπορικά πλοία που διέσχιζαν το Στενό του Ορμούζ. Η CENTCOM χρησιμοποίησε πυρομαχικά ακριβείας για να χτυπήσει στόχους σε πολλαπλές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένου του Μπαντάρ Αμπάς.

Τουλάχιστον 35 νεκροί

Είχαμε αναφορές για εκρήξεις στο νησί Κεσμ, το μεγαλύτερο νησί κοντά στο Στενό του Ορμούζ, καθώς και στο Μπαντάρ Αμπάς. Είχαμε παρόμοιες αναφορές για εκρήξεις σε μια άλλη σημαντική πόλη-λιμάνι για τη χώρα, στο Σιρίκ, το οποίο επιβλέπει το Στενό του Ορμούζ, αλλά και σε νοτιοανατολικά μέρη της χώρας στην επαρχία Σιστάν, συμπεριλαμβανομένων των Τσαμπαχάρ και Κοναράκ, καθώς και στην πόλη Ρασκ.

Εκρήξεις ακούστηκαν εξάλλου στις επαρχίες Λορεστάν (δυτικά) και Σεμνά (βόρεια), σύμφωνα με τα πρακτορεία IRNA και MEHR.

Στην Αχβάζ, αναφέρθηκαν αρκετές εκρήξεις τις τελευταίες ώρες, σε μία από τις οποίες επλήγη ένα νοσοκομείο για παιδιά με καρκίνο το οποίο εκκενώθηκε εσπευσμένα, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε τμήματα του Νοσοκομείου.

Το υπουργείο Υγείας έδωσε επίσης τα τελευταία στοιχεία για τα θύματα από την έναρξη του πρόσφατου γύρου επιθέσεων, λέγοντας ότι μέχρι στιγμής περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί.

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Πηγή: skai.gr

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