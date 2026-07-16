Μην ξεγράφετε τους πρωταθλητές: Ανατροπή από άλλον πλανήτη η Αργεντιν και πάει για το back-to-back

Ατσάλινη Αργεντινή, νίκησε με επική ανατροπή την Αγγλία και πανηγύρισε μια τρελή πρόκριση στον τελικό του φετινού Μουντιάλ.

Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο γεμάτο πάθος, δυνατές μονομαχίες και φάουλ, αλλά χωρίς φάσεις για γκολ, η Αγγλία προηγήθηκε στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης με ένα γκολ του Γκόρντον, όμως στη συνέχεια η Αργεντινή πίεσε ασφυκτικά κόντρα στην ομάδα του Τούχελ που αμυνόταν μαζικά, έχασε ευκαιρίες και τελικά κατάφερε να βρει δύο γκολ στα τελευταία λεπτά (85' και 90'+2') με Φερνάντες και Λαουτάρο, για να πάρει την σπουδαία νίκη με 2-1 και παράλληλα την πολυπόθητη πρόκριση στον μεγάλο τελικό!



Το ματς:



Το σπουδαίο παιχνίδι ξεκίνησε με την Αγγλία να είναι πιο δραστήρια και να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, ενώ η Αργεντινή αμύνονταν σωστά. Κυρίως στο δικό της μισό του γηπέδου. Με πολλή ένταση, πολλά δυνατά μαρκαρίσματα και πολλά φάουλ, αλλά χωρίς φάση για γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο, με τους Άγγλους να πατούν πρώτοι στην περιοχή των αντιπάλων τους, όταν ο Ρότζερς πέρασε από τον Ταλιαφίκο και έκανε τη σέντρα, με τον ΜακΆλιστερ να παραχωρεί κόρνερ.

Το πρώτο 20λεπτο πέρασε χωρίς να μας έχει προσφέρει μεγάλες συγκινήσεις, με την Αγγλία να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα και με την Αργεντινή να αμύνεται γεμάτη πάθος, προσπαθώντας να απειλήσει με κάποια γρήγορη αντεπίθεσή της. Στο 15’ ο Γκόρντον έκανε ατομική προσπάθεια και συνέκλινε από τα αριστερά, αλλά καθυστέρησε να αποφασίσει τι θα κάνει και κόπηκε, ενώ στο 20’ ο Τζέιμς έκανε το overlap και συρτό γύρισμα μετά από μια όμορφη πάσα του Κέιν, με τον Μαρτίνες να μπλοκάρει εύκολα.

Με τις δύο ομάδες να μην έχουν διάθεση να πάρουν μεγάλα ρίσκα, το πρώτο μισάωρο του αγώνα ολοκληρώθηκε χωρίς να έχουμε δει τελική προσπάθεια, ενώ η Αγγλία ήταν εκείνη που απείλησε πρώτη, στο 33’, όταν ο Ράις εκτέλεσε φάουλ με σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Στόουνς πήρε την κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλα λίγο άουτ. Στο 36’ και μετά από μια εκτέλεση φάουλ του Τζέιμς, ο Μαρτίνες δεν απέκρουσε πειστικά και στη συνέχεια της φάσης ο Κέιν δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς την εστία, ενώ η Αργεντινή απείλησε ουσιαστικά για πρώτη φορά τον Πίκφορντ στο 38’, όταν ένα σουτ-βολίδα του Φερνάντες από μακριά έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Γεμάτο πάθος, δυνατές μονομαχίες και με 19 φάουλ, αλλά χωρίς καλό ρυθμό και με ελάχιστες καλές φάσεις για γκολ μπροστά στις δύο εστίες το πρώτο ημίχρονο, ενώ με την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια η Αργεντινή πλησίασε το γκολ (47’), με τον Πίκφορντ να αποκρούει δύσκολα ένα δυνατό σουτ του Άλβαρες, ενώ στη συνέχεια της φάσης ο επιθετικός της Ατλέτικο πήρε ξανά την μπάλα και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει στον Γκέι και να καταλήγει στην εξωτερική πλευρά των διχτύων.



Οι Άγγλοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 58’, όταν ο Ράις πήρε την μπάλα μετά από ασταθή απομάκρυνση του Ταλιαφίκο και πάσαρε στον Ρότζερς, ο οποίος σέντραρε υπέροχα από τα δεξιά, με τον Γκόρντον να ξεφεύγει από τον Μολίνα και να νικά τον Μαρτίνες με πλασέ στην κίνηση για να κάνει το 1-0.

Η Αργεντινή προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα, αλλά στο 58’ ο Σπενς έκοψε με τρομερό τάκλιν τον Σιμεόνε, πριν εκείνος προλάβει να σουτάρει από πολύ πλεονεκτική θέση, ενώ στο 61’ ένα μακρινό σουτ του Φερνάντες έφυγε ψηλά άουτ. Στο 64’ ο Μέσι έκανε όμορφη μπαλιά και ο Γκονσάλες κεφαλιά-πάσα για τον Ταλιαφίκο, με τον Στόουνς να σώζει την Αγγλία και καθοριστική του επέμβαση, ενώ στο 65’ ο Μαρτίνες είχε απάντηση σε μακρινό σουτ του Ράις. Στο 69’ η Αργεντινή άγγιξε την ισοφάριση, αλλά ο Πίκφορντ απέκρουσε εντυπωσιακά μια κεφαλιά του Γκονσάλες, μετά από σέντρα του Μέσι.

Στο 76’ ο Ντε Πόλ έκανε όμορφη σέντρα και ο ΜακΆλιστερ έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Πίκφορντ με κεφαλιά του, ενώ στο 77’ ο Μέσι έκανε υπέροχο σκάψιμο για τον Γκονσάλες, ο οποίος έστειλε την μπάλα άουτ με δικιά του κεφαλιά, ενώ η Αργεντινή πίεζε ασφυκτικά την αγγλική άμυνα, ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης. Τελικά, η «αλμπισελέστε» βρήκε την απάντηση στο 85’ και σε φάση που ξεκίνησε από κόρνερ, ο Φερνάντες βρήκε χώρο όντας λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και νίκησε τον Πίκφορντ με ένα φανταστικό σουτ του, κάνοντας το 1-1.

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