Η Αργεντινή έριξε στα σχοινιά την Αγγλία μετά το γκολ του Γκόρντον, καθώς από εκείνη την στιγμή μέχρι και το νικητήριο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 92ο λεπτό, η Αργεντινή είχε 88% κατοχή μπάλας, αφήνοντας τα «τρία λιοντάρια» στο μόλις 12%.

Ουσιαστικά, για σχεδόν 40 λεπτά η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης, κυκλοφορώντας ασταμάτητα την μπάλα και εγκλωβίζοντας την Αγγλία στο δικό της μισό.

Η πίεση απέδωσε καρπούς, καθώς αρχικά ο Έντσο Φερνάντες ισοφάρισε μετά από ασίστ του Λιονέλ Μέσι, ενώ στις καθυστερήσεις ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» μοίρασε ακόμη μία ασίστ, με τον Λαουτάρο Μαρτίνες να διαμορφώνει το τελικό 2-1 και να στέλνει την Αργεντινή στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης ΕΔΩ.

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