Οι ΗΠΑ ενέκριναν πωλήσεις όπλων σε Σαουδική Αραβία και Κουβέιτ

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι «έλαβε απόφαση να εγκρίνει μια πιθανή» πώληση όπλων ύψους 1,96 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Σαουδική Αραβία και ένα ξεχωριστό πακέτο υποστήριξης αεροσκαφών ύψους 484 εκατομμυρίων δολαρίων στο Κουβέιτ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι η προτεινόμενη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία περιλαμβάνει έως και 20.000 τμήματα καθοδήγησης του Προηγμένου Συστήματος Όπλων Ακριβείας για χρήση αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους, μαζί με εκτοξευτές, κεφαλές, ανταλλακτικά, εκπαίδευση και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Ανέφερε ότι το πακέτο του Κουβέιτ καλύπτει τη συντήρηση και τον σχετικό εξοπλισμό για τα αεροσκάφη C-17, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, της υποστήριξης συντήρησης, του λογισμικού, της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών logistics.

Οι πωλήσεις όπλων θα ολοκληρωθούν μετά από αξιολόγηση από το Κογκρέσο.

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Πηγή: skai.gr

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