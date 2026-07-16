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Σκαλόνι: «Αυτοί οι παίκτες πάντα μας εμπνέουν να νικάμε, δεν υπάρχει άλλος σαν τον Μέσι στην ιστορία»

Στο γεγονός πως οι παίκτες της Αργεντινής συνεχίζουν να τον εκπλήσσουν με τα κατορθώματά τους στάθηκε ο Λεονέλ Σκαλόνι μετά την πρόκριση της

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Lionel Scaloni

Ο Λεονέλ Σκαλόνι τόνισε πως αισθάνεται υπερήφανος και χαρούμενος για τους παίκτες της Αργεντινής, στάθηκε στη συμπαράσταση του κόσμου και στη δύναμη που έχει αυτή η φανέλα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και χαρακτήρισε τον Λεονέλ Μέσι τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του κόσμου.

Αναλυτικά: «Δεν έχω λόγια. Είμαι τόσο χαρούμενος για αυτή την ομάδα και για τον κόσμο μας. Δεν σταματούν ποτέ να με εκπλήσσουν. Είναι δύσκολο να περιγράψω με λόγια όσα συνεχίζουν να δείχνουν αυτοί οι παίκτες. Είμαστε πραγματικά μοναδικοί. Αυτοί οι άνθρωποι μάς εμπνέουν να συνεχίζουμε να νικάμε.

Αυτή η φανέλα το αξίζει. Δώστε τα πάντα μέχρι το τέλος, μην κρατήσετε τίποτα μέσα σας. Δεν έχω λόγια, η χαρά είναι απέραντη. Τι άλλο πρέπει να κάνει ο Μέσι για να αναγνωριστεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία; Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αργεντινή Μουντιάλ 2026 προπονητής πρόκριση
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