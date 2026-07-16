O Mέσι μπήκε στο πιο κλειστό κλαμπ της ιστορίας των Μουντιάλ και κυνηγά νέο μοναδικό ρεκόρ

Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία και μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Ισπανία, ετοιμάζεται να πετύχει ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα.

Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» θα αγωνιστεί στον τρίτο τελικό Μουντιάλ της καριέρας του, μπαίνοντας σε ένα εξαιρετικά κλειστό κλαμπ ποδοσφαιριστών που έχουν φτάσει τρεις φορές μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης.

Ο πρώτος τελικός του Μέσι ήταν το 2014 στη Βραζιλία, όταν η Αργεντινή ηττήθηκε με 1-0 στην παράταση από τη Γερμανία. Ο δεύτερος ήρθε στο Κατάρ το 2022, όπου οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του στην κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στη Γαλλία, σε έναν από τους κορυφαίους τελικούς όλων των εποχών.

Πλέον, το 2026, θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία. Μέχρι σήμερα, ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ως βασικός και στους τρεις τελικούς Μουντιάλ της καριέρας του είναι ο θρυλικός Καφού. Ο Βραζιλιάνος έπαιξε στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002, κατακτώντας δύο φορές το τρόπαιο.

Στη λίστα των παικτών που έχουν συμμετάσχει σε τρεις τελικούς βρίσκονται επίσης σπουδαία ονόματα, όπως οι Πελέ, Ρονάλντο Ναζάριο, Λόταρ Ματέους και Πιερ Λιτμπάρσκι, ωστόσο δεν αγωνίστηκαν και στις τρεις αναμετρήσεις, είτε λόγω τραυματισμού είτε επειδή παρέμειναν στον πάγκο.

Πηγή: skai.gr

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