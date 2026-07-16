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Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε τάνκερ που κατευθυνόταν στη νήσο Χαργκ

Η CENTCOM ανέφερε πως έπληξε το τάνκερ M/T Belma, υπό σημαία Κουρασάο, το οποίο δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές του αμερικανικού στρατού

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CENTCOM

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος «εξουδετέρωσε» χθες Τετάρτη δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ, αναφέρεται πως αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε με πυραύλους το φουγάρο του M/T Belma, υπό σημαία Κουρασάο δεξαμενόπλοιου που δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές του αμερικανικού στρατού. Το τάνκερ, κενό φορτίου, δεν συνεχίζει το ταξίδι του προς το Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: CENTCOM Ιράν Στενά του Ορμούζ τάνκερ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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