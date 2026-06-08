Η μέρα και η ώρα του Game 4 για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που μπορεί να κρίνει το πρωτάθλημα

Ο Ολυμπιακός πήρε τεράστια νίκη με 102-92 επί του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, κρατώντας έτσι απόρθητη την έδρα του και πλέον απέχει μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η σειρά μεταφέρεται στο Telekom Center για τον Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη (10/06) στις 21:00.

Με νίκη το «τριφύλλι» θα κάνει το 2-2 και ο τίτλος θα κριθεί στο ΣΕΦ το ερχόμενο Σάββατο (13/06, 18:00) ενώ αν ο Ολυμπιακός κάνει το διπλό, τότε με 3-1 στις νίκες θα πανηγυρίσει το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα.

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