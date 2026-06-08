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Ο Ζελένσκι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ

Όπως ανέφερε σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τη συνομιλία

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Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική συνομιλία τη Δευτέρα με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος δεν έδωσε περαιτέρω  λεπτομέρειες για τη συνομιλία.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Στιβ Γουίτκοφ Τζάρεντ Κούσνερ Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία
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