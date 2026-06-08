Η αστροναύτης της NASA Τζέσικα Μέιρ, μέλος της αποστολής SpaceX Crew-12, κοινοποίησε την Κυριακή (7 Ιουνίου) ένα βίντεο γρήγορης κίνησης (timelapse) από το Νότιο Σέλας, όπως φαινόταν από το διαστημικό σκάφος SpaceX Dragon.

Η Μέιρ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μια προβολή σε timelapse από το @SpaceX Dragon μας του θεαματικού νότιου σέλας που φάνηκε στη χθεσινή ανάρτηση, αποτέλεσμα ενός πρόσφατου ηλιακού γεγονότος. Σε αντίθεση με το προηγούμενο σέλας που έχω δει, αυτό χόρευε και ελισσόταν σαν φίδι ακριβώς κάτω από εμάς, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα. Δέος μπροστά σε αυτό το αιθέριο και συναισθηματικά φορτισμένο φαινόμενο».

Δείτε το βίντεο:

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Τι είναι το Βόρειο και το Νότιο Σέλας

Το Aurora borealis, ή Βόρειο Σέλας, εμφανίζεται στο Βόρειο Ημισφαίριο, ενώ το Aurora australis, ή Νότιο Σέλας, εμφανίζεται στο Νότιο Ημισφαίριο.

Εμφανίζονται κοντά στους πόλους επειδή το μαγνητικό πεδίο της Γης κατευθύνει φορτισμένα σωματίδια από τον Ήλιο προς αυτές τις περιοχές, όπου συγκρούονται με την ατμόσφαιρα και δημιουργούν ιριδίζουσες κουρτίνες χρωμάτων.

Πηγή: skai.gr

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