Ο ΠΑΟΚ στους υποψήφιους για την Ευρωλίγκα, αν αποχωρήσει η Μονακό

Το μέλλον της Μονακό στην Ευρωλίγκα κρίνεται αύριο, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μεταξύ των τεσσάρων υποψήφιων ομάδων που μπορούν να καλύψουν το κενό, αν δεν εγκριθεί η παραμονή της.

Ώρα… μηδέν για τη Μονακό και την Ευρωλίγκα, καθώς αύριο, Τρίτη (09/06), είναι προγραμματισμένη η συνάντηση των μετόχων της διοργανώτριας αρχής, όπου θα συζητηθεί το μέλλον του συλλόγου του Πριγκιπάτου.

Με δεδομένο ότι η πρωταθλήτρια του EuroCup, Μπουργκ, αποφάσισε πριν από λίγες ημέρες να μην ασκήσει το δικαίωμα συμμετοχής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, τα «φώτα» στρέφονται πλέον στη Μονακό και στο αν θα συνεχίσει στη λίγκα.

Σύμφωνα με τον γνωστό Τούρκο δημοσιογράφο Γιαγίζ Σαμπουντζούογλου, εφόσον αύριο δεν εγκριθεί η παραμονή της Μονακό, τότε οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας θα πρέπει να αποφασίσουν ποια ομάδα θα καλύψει το κενό.

Όπως αναφέρεται, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μεταξύ των τεσσάρων ομάδων που παρουσιάζονται ως υποψήφιες για την αντικατάσταση της Μονακό, με τον «δικέφαλο του Βορρά» να έχει δείξει εδώ και καιρό τις προθέσεις του μέσω των μεταγραφικών κινήσεών του.

Οι άλλες τρεις ομάδες που «γλυκοκοιτάζουν» τη θέση στην Ευρωλίγκα είναι η Μπεσίκτας, η Μπαχτσεσεχίρ και η Χάποελ Ιερουσαλήμ.



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