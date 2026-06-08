«Γιατί να μπλέξουμε σε διαμάχη μαζί του;»: Ο Νετανιάχου αντιστάθηκε στις πιέσεις της ακροδεξιάς να αψηφήσει τον Τραμπ

Σύμφωνα με το ισραηλινό Channel 12, οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν σήμερα ανέδειξαν διαφωνίες μεταξύ του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και υπουργών του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας της ακροδεξιάς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ πρέπει να ανταποκριθεί στο αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Ιράν, καθώς και σχετικά με το αν πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην άμεση αντιπαράθεση με το Ιράν ή στην εντατικοποίηση της πίεσης προς τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι συζητήσεις αυτές έλαβαν χώρα σήμερα στο πλαίσιο μιας σειράς περιορισμένων διαβουλεύσεων σε θέματα ασφάλειας μεταξύ του Νετανιάχου, του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς και ανώτερων αξιωματούχων ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νετανιάχου υπερασπίστηκε τον συντονισμό με την Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να ευθυγραμμίζεται με τους ευρύτερους στόχους του Ισραήλ όσον αφορά το Ιράν: «Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τον Τραμπ. Δεν αποδεσμεύει τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν, είναι αποφασισμένος να εξασφαλίσει το πυρηνικό υλικό και διατηρεί την πίεση. Γιατί να μπλέξουμε σε διαμάχη μαζί του;».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ υποστήριξε ότι το Ισραήλ πρέπει να αντισταθεί στις πιέσεις των ΗΠΑ, λέγοντας: «Πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί απέναντι στον Τραμπ. Πρέπει να παλέψουμε με νύχια και με δόντια και να καταστήσουμε σαφές ότι έχουμε κόκκινες γραμμές».

Ο Νετανιάχου από τη μεριά του φέρεται να απάντησε υπονοώντας ότι η θέση του Μπεν Γκβίρ επηρεάστηκε από την επικείμενη προεκλογική εκστρατεία, μια κατηγορία που ο υπουργός απέρριψε.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ υποστήριξε ότι το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει τη στρατιωτική του αντίδραση σε στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, υπονοώντας, όπως φαίνεται, ότι αυτό θα αποδυνάμωνε τη Χεζμπολάχ και θα ενίσχυε την άρνηση του Ισραήλ να δεχτεί τις απαιτήσεις του Ιράν για συμπερίληψη του Λιβάνου σε οποιαδήποτε εκεχειρία.

«Η σωστή στρατηγική είναι να ακολουθήσουμε το μοντέλο της Βηρυτού… Να χτυπήσουμε σκληρά στη Βηρυτό. Αυτό θα αναγκάσει τη Χεζμπολάχ να ικετεύσει να σταματήσουν οι επιθέσεις, και θα μπορούσε να συμβάλει στην περαιτέρω διαχωρισμό των μετώπων (Ιράν και Λιβάνου)… Η δράση στο Ιράν συνεπάγεται διπλωματικό κόστος και είναι περίπλοκη. Μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον διαχωρισμό των μετώπων και να αντιστρέψουμε την κατάσταση», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ο Σμοτρίχ.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι, αφού ο Τραμπ τον προέτρεψε να μην προχωρήσει σε περαιτέρω επιθέσεις κατά του Ιράν, ο Νετανιάχου δήλωσε σε ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, εάν η οργάνωση επιτεθεί σε κοινότητες του βόρειου Ισραήλ, ακόμη και με τον κίνδυνο να πυροδοτήσει έναν νέο κύκλο αντιπαραθέσεων με το Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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