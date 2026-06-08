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«Φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Ραπίντ στη Βιέννη στις 15 Ιουλίου»

Το Sky Sports της Αυστρίας μεταδίδει ότι στις 15 Ιουλίου ο Παναθηναϊκός και η Ραπίντ θα τεθούν αντιμέτωποι στην Αυστρία σε φιλική αναμέτρηση

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Ραπίντ Βιέννης

Ο Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει στις 22 Ιουνίου για τον Άπελντοορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «πράσινοι» αναμένεται να δώσουν δύο φιλικά επί ολλανδικού εδάφους, ενώ το πλάνο περιλαμβάνει ακόμη δύο παιχνίδια πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους στον δεύτερο προκριματικό του Conference League -το ένα στην Ελλάδα και το άλλο σε χώρα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το Sky Sports της Αυστρίας, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει τα χέρια με τη Ραπίντ για φιλική αναμέτρηση στο Allianz Stadion της Βιέννης στις 15 Ιουλίου. Στο σχετικό δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στην εξαιρετική σχέση που διατηρούν οι οπαδοί των δύο ομάδων.

Μένει να φανεί αν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ θα επιβεβαιωθεί από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το πρόγραμμα της προετοιμασίας.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Αυστρία Βιέννη
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