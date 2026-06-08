Ο Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει στις 22 Ιουνίου για τον Άπελντοορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ενόψει της νέας σεζόν.

Οι «πράσινοι» αναμένεται να δώσουν δύο φιλικά επί ολλανδικού εδάφους, ενώ το πλάνο περιλαμβάνει ακόμη δύο παιχνίδια πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών τους στον δεύτερο προκριματικό του Conference League -το ένα στην Ελλάδα και το άλλο σε χώρα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το Sky Sports της Αυστρίας, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει τα χέρια με τη Ραπίντ για φιλική αναμέτρηση στο Allianz Stadion της Βιέννης στις 15 Ιουλίου. Στο σχετικό δημοσίευμα γίνεται αναφορά και στην εξαιρετική σχέση που διατηρούν οι οπαδοί των δύο ομάδων.

Μένει να φανεί αν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ θα επιβεβαιωθεί από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το πρόγραμμα της προετοιμασίας.

Drei Testspiele stehen für den SK Rapid bereits fest: 🇬🇷 Panathinaikos Athen, 🇩🇪 der HSV und 🇮🇹 Venezia warten auf die Grün-Weißen in der Sommervorbereitung bzw. im Herbst! ⚽️



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