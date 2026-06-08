Δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη που να ασχολείται με οτιδήποτε άλλο, πέρα από τους τελικούς του ΝΒΑ. Οι New York Nicks, η ομάδα που ενώνει όλους τους Νεοϋορκέζους (καθώς στα άλλα σπορ υπάρχουν δύο ομάδες και δεν υπάρχει ταύτιση) προηγείται 2-0 των San Antonio Spurs και βρίσκεται δύο νίκες μακριά από ένα πρωτάθλημα που αν κατακτηθεί, στο «Μεγάλο Μήλο» θα δούμε σκηνές αποκάλυψης. Είναι τέτοια η ανυπομονησία και το ενδιαφέρον των εκατομμυρίων οπαδών της ομάδας που μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) σκοπεύει να παραστεί στον τρίτο (πιθανόν και στον τέταρτο) τελικό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να γίνει ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που θα παρακολουθήσει αγώνα των Τελικών του NBA, γεγονός που έχει οδηγήσει στην επιβολή αυστηρών μέτρων ασφαλείας. Οι φίλαθλοι των Νικς θα χρειαστεί να περάσουν από εκτεταμένους ελέγχους γύρω από το Madison Square Garden και να αναμένουν μεγάλες καθυστερήσεις για την είσοδό τους στο γήπεδο.

Το συγκεκριμένο γήπεδο δεν βρίσκεται σε κάποιο προάστιο της πόλης, αλλά στην καρδιά του Μανχάταν, κοντά στο Empire State Building και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως εκατομμύρια κάτοικοι της Νέας Υόρκης θα θέλουν την ώρα του αγώνα να βρίσκονται κάπου εκεί κοντά...

Η ασφάλεια για τον τρίτο αγώνα της σειράς μεταξύ των Νικς και των Σαν Αντόνιο Σπερς θα θυμίζει περισσότερο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην Times Square παρά έναν αγώνα μπάσκετ. Οι φίλαθλοι έχουν κληθεί να πάνε από νωρίς στο γήπεδο, καθώς θα πρέπει να επιδείξουν εισιτήριο σε πολλαπλά σημεία ελέγχου, ενώ θα περάσουν και από ανιχνευτές μετάλλων, παρόμοιους με αυτούς των αεροδρομίων.

Η επίσκεψη του Τραμπ οδήγησε το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD) και τη Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ στη δημιουργία ζώνης ασφαλείας πολλών οικοδομικών τετραγώνων γύρω από το γήπεδο. Παράλληλα, ακυρώθηκε η υπαίθρια εκδήλωση παρακολούθησης έξω από το Madison Square Garden και επιβλήθηκε απαγόρευση μεταφοράς τσαντών για τους κατόχους εισιτηρίων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της φετινής πορείας των Νικς στα πλέι οφ, χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρώνονταν έξω από το γήπεδο για να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Η ομάδα έχει σημειώσει 13 συνεχόμενες νίκες και έφτασε στους Τελικούς για πρώτη φορά από το 1999, απέχοντας πλέον μόλις δύο νίκες από τον πρώτο τίτλο της μετά το 1973.

«Το NYPD, σε συντονισμό με τη Μυστική Υπηρεσία, αποφάσισε ότι για τον τρίτο αγώνα, λόγω της προεδρικής επίσκεψης, δεν μπορούσε να υποστηρίξει εκδηλώσεις παρακολούθησης ακριβώς έξω από το γήπεδο», δήλωσε η επίτροπος της αστυνομίας, Τζέσικα Τις. «Αναμένουμε να επαναφέρουμε τις εκδηλώσεις αυτές για το Game 4. Οι Νεοϋορκέζοι είναι συνηθισμένοι στις επισκέψεις προέδρων και γνωρίζουν ότι συνήθως συνεπάγονται αποκλεισμούς περιοχών, κάτι που θα συμβεί και απόψε γύρω από το Garden». Αν βέβαια ο Τραμπ αποφασίσει να πάει και στον τέταρτο τελικό, τότε...

Ο Τραμπ έχει παρακολουθήσει αρκετές μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας του και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας έχουν συχνά προκαλέσει ταλαιπωρία στους φιλάθλους.

Πέρυσι, χιλιάδες θεατές έχασαν την έναρξη του τελικού του US Open μεταξύ του Κάρλος Αλκαράθ και του Γιανίκ Σίνερ εξαιτίας των πολύωρων ουρών στους ελέγχους ασφαλείας. Παρά το γεγονός ότι η Αμερικανική Ομοσπονδία Αντισφαίρισης καθυστέρησε την έναρξη του αγώνα κατά μισή ώρα, πολλοί φίλαθλοι δεν κατάφεραν να μπουν εγκαίρως στο στάδιο.

Όταν ρωτήθηκε για την παρουσία του Τραμπ, ο σέντερ των Νικς, Μίτσελ Ρόμπινσον, απάντησε: «Εντάξει, υποθέτω. Εμείς θα βγούμε και θα παίξουμε, ανεξάρτητα από το ποιος βρίσκεται στις εξέδρες».

Στον αγώνα αναμενόταν επίσης να παραστεί ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, καθώς και άλλοι επίσημοι προσκεκλημένοι.

Η πρόσβαση στο Madison Square Garden ήταν ήδη δύσκολη λόγω των εξαιρετικά υψηλών τιμών των εισιτηρίων. Η φθηνότερη διαθέσιμη θέση ξεπερνούσε τα 6.000 δολάρια, ποσό μεγαλύτερο από το μέσο μηνιαίο ενοίκιο στη Νέα Υόρκη, ενώ οι καλύτερες θέσεις κόστιζαν δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Ο Μαμντάνι δήλωσε ότι αγόρασε το εισιτήριό του απευθείας από το Madison Square Garden έναντι περίπου 1.000 δολαρίων.

Η δυσκολία εξεύρεσης εισιτηρίων έχει ωθήσει τους φιλάθλους να κατακλύζουν μπαρ, δρόμους και δημόσιους χώρους προβολής σε ολόκληρη την πόλη. Η δημοφιλής υπαίθρια εκδήλωση παρακολούθησης κοντά στο γήπεδο μεταφέρθηκε, λόγω των μέτρων ασφαλείας, λίγα τετράγωνα μακριά, στο Bryant Park.

«Προσαρμοζόμαστε», δήλωσε ο γκαρντ των Νικς, Χοσέ Αλβαράδο, γεννημένος στη Νέα Υόρκη. «Είμαστε Νεοϋορκέζοι. Θα βρούμε τρόπο να δούμε τον αγώνα, και αυτό ακριβώς κάνουμε».

Πηγή: skai.gr

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