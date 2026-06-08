Tη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία του τρίτου τελικού εξέφρασε μέσω Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει παράπονα από τη μεταχείριση που είχαν οι «πράσινοι» στο ΣΕΦ για το Game 3 με τον Ολυμπιακό και, με ένα story, έκανε λόγο για «ντροπή που πλέον έχει πάψει να ντρέπεται».

Αναλυτικά:

«Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και ο άλλος σε ανηφόρα… Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια…»

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