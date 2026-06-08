Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γιαννακόπουλος: «Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τοποθετήθηκε μέσω Instagram για τη διαιτησία του ντέρμπι στο ΣΕΦ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γιαννακόπουλος

Tη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία του τρίτου τελικού εξέφρασε μέσω Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει παράπονα από τη μεταχείριση που είχαν οι «πράσινοι» στο ΣΕΦ για το Game 3 με τον Ολυμπιακό και, με ένα story, έκανε λόγο για «ντροπή που πλέον έχει πάψει να ντρέπεται».

Αναλυτικά:

«Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς… Ο ένας σε κατηφόρα και ο άλλος σε ανηφόρα… Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια…»

Γιαννακόπουλος

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Δημήτρης Γιαννακόπουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark

Απόρρητο