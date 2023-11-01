Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν Αλ-Κάσαμ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επτά πολίτες που ήταν όμηροι σκοτώθηκαν στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, κατά τις ισραηλινές επιθέσεις, ανάμεσά τους και τρεις κάτοχοι ξένων διαβατηρίων.

Τουλάχιστον έξι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κατοικημένες περιοχές στον προσφυγικό καταυλισμό στα περίχωρα της πόλης της Γάζας την Τρίτη, σκοτώνοντας περισσότερους από 50 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 150 άτομα, ανέφεραν σε προηγούμενη δήλωσή τους αξιωματούχοι της Χαμάς.

Η ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, που κυβερνά τη Γάζα, έχει απελευθερώσει μέχρι στιγμής τέσσερις αμάχους μεταξύ των 239 που πιστεύεται ότι κρατούνται.

"Θα αυξήσουμε τα πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα"

Ο εκπρόσωπος των IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) Ντάνιελ Χαγκάρι διεμήνυσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα αυξήσει τον αριθμό των πλοίων στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, σημειώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «ξέρουν πώς να επιτίθενται στον χρόνο και τον τόπο που θα αποφασίσουμε», μετά τις ρουκέτες και τα drones των ανταρτών Χούτι από την Υεμένη, οι οποίες αναχαιτίστηκαν.

Τα ισραηλινά πολεμικά πλοία αναπτύχθηκαν, μετά από σειρά επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τους Χούτι που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη.



«Σύμφωνα με την αξιολόγηση της κατάστασης και στο πλαίσιο των αμυντικών προσπαθειών στην περιοχή, χθες, πυραυλακάτους του Ισραηλινού Ναυτικού έφτασαν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας» αναφέρεται σε ανακοίνωση των IDF.

Νέα εξήγηση των IDF για την Τζαμπαλίγια

Ο Χαγκάρι αναφέρθηκε επίσης στην επίθεση της Τρίτης στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια, λέγοντας ότι ο στρατός σκότωσε τον Ιμπραχίμ Μπιαρί, διοικητή της Ταξιαρχίας Τζαμπαλάγια της Χαμάς μαζί με δεκάδες άλλους τρομοκράτες σε ένα κτίριο που βρίσκεται στην καρδιά ενός συγκροτήματος κατοικιών.

Σύμφωνα πάντα με τον εκπρόσωπο των IDF, οι ζημιές στο κτίριο, το οποίο οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν ως καταφύγιο, προκάλεσαν και την κατάρρευση της υπόγειας υποδομής κάτω από αυτό, κάτι που με τη σειρά του κατέστρεψε άλλα κτίρια στην περιοχή.

Η ανάπτυξη πολεμικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ Σταύρος Ιωαννίδης για την Ερυθρά Θάλασσα, με δεδομένο ότι και χθες είχαμε εκτόξευση πυραύλους από την Υεμένη που αναχαιτίστηκε νότια της πόλης Εϊλάτ, και με το μέτωπο αυτό να γίνεται «θερμό», αποφασίστηκε η ανάπτυξη των πυραυλάκατων, σε περίπτωση που χρειαστέι να αναχαιτίσουν άλλη εναέρια απειλή, καθώς εκτός από πυραύλους υπάρχει και ο κίνδυνος των drones.

Χθες ο στρατός αναχαίτισε έναν πύραυλο και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη στο Ισραήλ. Ένας άλλος στόχος αναχαιτίστηκε νωρίς το πρωί κοντά στην Εϊλάτ.

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει ότι διαθέτει πολλά επίπεδα αεράμυνας στην περιοχή για προστασία από τις επιθέσεις των Χούτι.

Στην Ερυθρά Θάλασσα υπάρχει και έντονη αμερικανική παρουσία.



Σημειώνεται αντιτορπιλικό του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα δέχτηκε επίθεση από πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τους Χούτι.

Το μέτωπο της βόρειας Γάζας

Προηγούμενο σχόλιο για τις επιδρομές στη Τζαμπαλίγια έκαναν το πρωί οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

«Κατά τη διάρκεια των μαχών χθες (Τρίτη), τα στρατεύματα των IDF αναγνώρισαν αρκετούς τρομοκράτες της Χαμάς που εγκλωβίστηκαν σε ένα πολυώροφο κτίριο -που βρισκόταν κοντά σε σχολείο, ιατρικό κέντρο και κυβερνητικά γραφεία- στην περιοχή Τζαμπαλίγια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Τα στρατεύματα των IDF ζήτησαν από την IAF (Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) να χτυπήσει τους τρομοκράτες» αναφέρεται.

Η χερσαία δραστηριότητα των IDF στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται. Από την αρχή του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει πάνω από 11.000 στόχους που ανήκουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι άλλοι 9 στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνδυασμένα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού έπληξαν αρκετούς τρομοκρατικούς στόχους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών κέντρων διοίκησης, σηράγγων, καθώς και πυρήνων τρομοκρατών της Χαμάς επισημαίνει το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

