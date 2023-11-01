Της Αθηνάς Παπακώστα

Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και στην Χεζμπολάχ εντείνει τις ανησυχίες ότι αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε ένα δεύτερο μέτωπο του εν εξελίξει πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Όμως, την ίδια στιγμή, η ένταση αυξάνεται στην ευρύτερη περιοχή όπου δρα ο επονομαζόμενος «Άξονας της Αντίστασης» ο οποίος στηρίζεται από το Ιράν και υποστηρίζει τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τους Χούθι στην Υεμένη και άλλες παραστρατιωτικές οργανώσεις στο Ιράκ και τη Συρία.

Επιβεβαιώνοντας ότι το εύρος σύγκρουσης Ισραήλ – Χαμάς διευρύνεται, οι Χούθι για πρώτη φορά από την έναρξη πολέμου επιβεβαίωσαν χθες ότι εκτόξευσαν βαλλιστικούς πυραύλους και τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την Υεμένη κατά του Ισραήλ προειδοποιώντας μάλιστα ότι αυτή είναι μόνον η αρχή καθώς όπως προανήγγειλαν θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες επιθέσεις «για να βοηθήσουν τους Παλαιστίνιους να νικήσουν».

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν επιβεβαιώσει ότι οι δυνάμεις τους σε Συρία και Ιράκ έχουν δεχθεί τουλάχιστον 23 επιθέσεις από τα μέσα Οκτωβρίου κατηγορώντας γι' αυτές τις υποστηριζόμενες από το Ιράν οργανώσεις. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένως την Τεχεράνη να μην επιχειρήσει κλιμάκωση.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιράν, Εμπραχίμ Ραϊσι, την περασμένη Κυριακή, υπογράμμισε ότι «η Ουάσιγκτον μας ζήτησε να μην κάνουμε τίποτε αλλά, αυτοί συνεχίζουν να προσφέρουν ευρεία υποστήριξη στο Ισραήλ» ξεκαθαρίζοντας ότι «τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος πέρασαν τις κόκκινες γραμμές κάτι το οποίο θα μπορούσε να ωθήσει όλους τους άλλους να περάσουν στη δράση».

Αυτή τη στιγμή, το βλέμμα όλων στρέφεται στον Λίβανο και στον αρχηγό της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος την Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι, αμέσως μετά την προσευχή και όσο ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν θα βρίσκεται στο ξανά στο Ισραήλ, αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία.

Θα είναι η πρώτη του δημόσια ομιλία από την έναρξη του πολέμου. Σε ένα δε από τα μαγνητοσκοπημένα και άκρως σκηνοθετημένα βίντεο ο αρχηγός της φιλοιρανικής, σιιτικής οργάνωσης του Λιβάνου έχει αποχωριστεί το θρησκευτικό του δαχτυλίδι και έχει βγάλει και τα γυαλιά ανάγνωσής του ενώ, σε ένα δεύτερο τον βλέπουμε να συντάσσει την ομιλία του.

BREAKING: A NEW HEZBOLLAH CLIP HINTS AT A BIG ANNOUNCEMENTS



On Friday 15:00, Hezbollah Leader Sayyed Hassan Nasrallah will speak at a ceremony.



Will they stop the Israeli Genocide? pic.twitter.com/zwBIIHvh4E — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 31, 2023

Hezbollah released another footage of Nasrallah preparing for his speech on Friday. pic.twitter.com/3qJ0G6pNZW — #WakeupMuslims (@Visnaasheyy) October 31, 2023

Έχει προηγηθεί η συνάντησή του με τον επικεφαλής της παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ Ζιγιάντ αλ-Νακάλα και τον αναπληρωτή ηγέτη της Χαμάς Σάλεχ αλ-Αρούρι κατά τη διάρκεια της οποίας, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, οι τρεις αξιολόγησαν τα επόμενα βήματα «αντίστασης» που πρέπει να ακολουθήσουν για να «επιτευχθεί πραγματική νίκη» στη Γάζα. Ωστόσο, πριν από τρία 24ωρα το ανώτερο στέλεχος του πολιτικού σκέλους της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ, μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press, είπε ότι η ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανέμενε περισσότερα από τους συμμάχους της, συμπεριλαμβανομένης και της Χεζμπολάχ.

Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου για το εάν θα εμπλακεί η σιιτική οργάνωση στον πόλεμο και εξαπλωθεί η ένταση ευρύτερα στη Μέση Ανατολή παραμένει. Άλλωστε, όπως σημειώνουν αναλυτές, μετά την τελευταία μεγάλη σύγκρουση της Χεζμπολάχ με το Ισραήλ το 2006, αυτή τη στιγμή, ο κίνδυνος εμπλοκής της είναι μεγαλύτερος από κάθε άλλη φορά.

Ήδη έχει προειδοποιήσει με σεισμό όταν το Ισραήλ πραγματοποιήσει τη χερσαία του επιχείρηση και σήμερα οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις (IDF) παραμένουν για 5ο 24ωρο εντός της Λωρίδας της Γάζας με τις μάχες να συνεχίζονται.

