Νέο σχόλιο για τις επιδρομές στη Τζαμπαλίγια έκαναν το πρωί της Τετάρτης οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF). Τουλάχιστον έξι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν κατοικημένες περιοχές στον προσφυγικό καταυλισμό στα περίχωρα της πόλης της Γάζας την Τρίτη, σκοτώνοντας περισσότερους από 50 ανθρώπους και τραυματίζοντας περίπου 150 άτομα, δήλωσαν αξιωματούχοι της Χαμάς.

«Κατά τη διάρκεια των μαχών χθες (Τρίτη), τα στρατεύματα των IDF αναγνώρισαν αρκετούς τρομοκράτες της Χαμάς που εγκλωβίστηκαν σε ένα πολυώροφο κτίριο -που βρισκόταν κοντά σε σχολείο, ιατρικό κέντρο και κυβερνητικά γραφεία- στην περιοχή Τζαμπαλίγια στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Τα στρατεύματα των IDF ζήτησαν από την IAF (Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία) να χτυπήσει τους τρομοκράτες» αναφέρεται.

🔴 Additional documentation from the Hamas base that operated under a building in Jabaliya, the rocket blew up the building and the headquarters below and buried a lot of Hamas terrorists under it. pic.twitter.com/k1tLiZdlQ1 — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 31, 2023



Η χερσαία δραστηριότητα των IDF στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίζεται. Από την αρχή του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει πλήξει πάνω από 11.000 στόχους που ανήκουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι άλλοι 9 στρατιώτες του σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Γάζα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, συνδυασμένα στρατεύματα του ισραηλινού στρατού έπληξαν αρκετούς τρομοκρατικούς στόχους σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών κέντρων διοίκησης, σηράγγων, καθώς και πυρήνων τρομοκρατών της Χαμάς επισημαίνει το Ισραήλ.



הפעילות הקרקעית של צה"ל ברצועת עזה נמשכת; מתחילת הלחימה צה"ל תקף יותר מ-11,000 מטרות של ארגוני הטרור:



כוחות משולבים של צה"ל תקפו במהלך הלילה מטרות טרור רבות ברחבי רצועת עזה, ביניהן מפקדות מבצעיות וחוליות של מחבלי חמאס>> pic.twitter.com/pXCLk6N3Td — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023

Επιπλέον, τα στρατεύματα των IDF εντόπισαν ένα όχημα που μετέφερε αντιαρματικούς πυραύλους που κινούνταν προς τις δυνάμεις που επιχειρούν στη Λωρίδα της Γάζας. Σε απάντηση, τα στρατεύματα κατεύθυναν και αεροσκάφη να πυροβολήσουν το όχημα. Καταγράφηκε ένα χτύπημα.

Εξάλλου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Τρίτη πως ο διοικητής της Χαμάς στην περιοχή της Τζαμπαλίγια σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των IDF και της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ), ο Ιμπραχίμ Μπιάρι βρήκε τον θάνατο κατά την επιδρομή ισραηλινών αεροσκαφών στη Λωρίδα της Γάζας.

מטוסי קרב של צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שב"כ חיסלו לפני זמן קצר את אברהים ביארי, מפקד גדוד מרכז ג'באליה בארגון הטרור חמאס, שהיה ממובילי מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר. בתקיפה נפגעו גם מחבלים רבים של החמאס>> pic.twitter.com/ed1F3SphNH — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 31, 2023

Υπογραμμίστηκε ότι «πολλοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν μαζί με τον Μπιάρι, ενώ ο βομβαρδισμός προκάλεσε την κατάρρευση υπόγειου καταφυγίου που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο για τις επιθέσεις τους.

Φωτό ορισμένων από τους Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν

Πηγή: skai.gr

