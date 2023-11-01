Λογαριασμός
Νετανιάχου: Υποσχέθηκε νίκη, παρά τον δύσκολο πόλεμο και τις οδυνηρές απώλειες – Στους 12 οι νεκροί στρατιώτες στη Γάζα 

Συνολικά 12 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου – Οι 10 την Τρίτη 

Netanyahou

«Είμαστε σε έναν δύσκολο πόλεμο. Αυτός θα είναι ένας μακρύς πόλεμος. Έχουμε τόσα πολλά σημαντικά επιτεύγματα αλλά και οδυνηρές απώλειες» δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, απευθυνόμενος στην ισραηλινή κοινή γνώμη, κι ενώ γινόταν γνωστό ότι την Τρίτη έχασαν στη βόρεια Γάζα τη ζωή τους 10 Ισραηλινοί στρατιώτες.

Συνολικά 12 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γάζα από την έναρξη των επιχειρήσεων στη βόρεια Γάζα.


«Ξέρουμε ότι κάθε στρατιώτης μας είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Ολόκληρος ο λαός του Ισραήλ σας αγκαλιάζει, εσάς τις οικογένειες, από τα βάθη της καρδιάς μας. Είμαστε όλοι μαζί σας στη βαριά θλίψη σας» τόνισε.

Οι στρατιώτες μας έπεσαν στον πιο δίκαιο πόλεμο, στον πόλεμο για το σπίτι μας.

«Υπόσχομαι στους πολίτες του Ισραήλ: Θα ολοκληρώσουμε το έργο - θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη» δεσμεύτηκε ο κ. Νετανιάχου. 

Ο 12ος νεκρός που ανακοινώθηκε είναι ο υπολοχαγός Μαρκ Πντάγια 22 ετών. 


"Μακρά και περίπλοκη εκστρατεία που απαιτεί αποφασιστικότητα"

Μήνυμα στην ισραηλινή κοινή γνώμη έστειλε νωρίτερα και ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ σε δήλωσή του για τους νεκρούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε μάχες στη βόρεια Γάζα.

«Όταν πέφτουν μαχητές των IDF στις μάχες κατά των τρομοκρατών της Χαμάς στη Γάζα είναι ένα σκληρό και οδυνηρό πλήγμα. Οι καρδιές και οι σκέψεις μας είναι με τις αγαπημένες τους οικογένειες», δήλωσε ο Γκάλαντ.

«Τα σημαντικά επιτεύγματα των σκληρών μαχών στα βάθη της Λωρίδας της Γάζας δυστυχώς έχουν βαρύ τίμημα», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας.

«Είμαστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι για μια μακρά και περίπλοκη εκστρατεία που απαιτεί θάρρος, αποφασιστικότητα και επιμονή — θα κερδίσουμε» σημείωσε.  

