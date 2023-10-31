Την απελευθέρωση ομήρων τις επόμενες ημέρες προανήγγειλε σήμερα σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Άμπου Ουμπέιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν θα είναι Ισραηλινοί αλλά υπήκοοι άλλων χωρών.
Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης αμφισβήτησε τη χθεσινή ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) περί απελευθέρωσης μιας γυναίκας. Ο Άμπου Ουμπέιντα υποστήριξε πως η Ορί Μεγκιντίς – η δεκανέας του ισραηλινού στρατού που, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των IDF και της Σιν Μπετ, απελευθερώθηκε χθες Δευτέρα σε επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας – δεν ήταν μεταξύ των αιχμαλώτων των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ.
Επαναλαμβάνοντας τις απειλές του ότι η Λωρίδα της Γάζας θα γίνει «νεκροταφείο» για τους ισραηλινούς στρατιώτες, ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς προειδοποίησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θα υποστεί «συντριπτική ήττα» που θα σημάνει το τέλος της πολιτικής σταδιοδρομίας του.
