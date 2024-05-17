Μητέρα και παιδί σκοτώνονται σε επίθεση με drones στη Ρωσία

Μια μητέρα και το τετράχρονο παιδί της σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον οχήματος στο χωριό Οκτιάμπρσκι, στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της.

Όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι έγινε στόχος τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος μιας κατεύθυνσης· η μητέρα σκοτώθηκε επιτόπου και το παιδί της, 4 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ. Άλλο drone έβαλε στο στόχαστρο πρατήριο καυσίμων κοντά στο χωριό Μπεσόναφκα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

