Μητέρα και παιδί σκοτώνονται σε επίθεση με drones στη Ρωσία

Όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι έγινε στόχος τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος μιας κατεύθυνσης· η μητέρα σκοτώθηκε επιτόπου και το παιδί της, 4 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης

Φωτογραφία αρχείου

Μια μητέρα και το τετράχρονο παιδί της σκοτώθηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones εναντίον οχήματος στο χωριό Οκτιάμπρσκι, στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπιέλγκοροντ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης της.

Όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερις άνθρωποι έγινε στόχος τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος μιας κατεύθυνσης· η μητέρα σκοτώθηκε επιτόπου και το παιδί της, 4 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, διευκρίνισε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ. Άλλο drone έβαλε στο στόχαστρο πρατήριο καυσίμων κοντά στο χωριό Μπεσόναφκα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

