Ένα αεροσκάφος Boeing 747-400, με 468 επιβάτες και πλήρωμα, προσγειώθηκε εκτάκτως στο Μακάσαρ της νότιας Ινδονησίας, καθώς εκδηλώθηκε πυρκαγιά στον κινητήρα του, ανακοίνωσε η ινδονησιακή αεροπορική εταιρεία Garuda Indonesia.

Η πτήση Garuda-1105, με προορισμό τη Μεδίνα της Σαουδικής Αραβίας, επέστρεψε στο αεροδρόμιο απ’ όπου είχε απογειωθεί στις 17.15 τοπική ώρα (12.15 ώρα Ελλάδας). Όλοι οι επιβάτες είναι σώοι.

Eyes on the No.4 engine exhaust and pylon area! Post landing Visuals of the Garuda Indonesia Boeing 747-412 aircraft (ER-BOS), that experienced engine fire while taking-off from Makassar's Sultan Hasanuddin airport (UPG) earlier today (15 May).



The aircraft was operating… https://t.co/H9CG0ewpmR pic.twitter.com/K1cdFZztol — FL360aero (@fl360aero) May 15, 2024

«Ο κυβερνήτης έλαβε αυτήν την απόφαση αμέσως μετά την απογείωση, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν αφού παρατηρήθηκαν σπίθες σε έναν από τους κινητήρες», ανέφερε ο Ιρφάν Σετιαπούτρα, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, στην ανακοίνωσή του.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 450 επιβάτες και 18 μέλη πληρώματος. Μεταξύ αυτών ήταν πολλοί πιστοί που πήγαιναν στη Σαουδική Αραβία για το χατζ, το μουσουλμανικό πολυήμερο προσκύνημα. Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχεία και θα αναχωρήσουν αργότερα σήμερα με άλλη πτήση, πρόσθεσε ο Ιρφάν.

PESAWAT Garuda Indonesia yang ditumpangi 450 jemaah calon haji di kelompok terbang (kloter) 5, Embarkasi Makassar, mengeluarkan api pada bagian sayap kanan. https://t.co/BYQ5eaYaYm — Media Indonesia (@mediaindonesia) May 15, 2024

Σε βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ο κινητήρας του αεροσκάφους να παίρνει φωτιά τη στιγμή της απογείωσης.

Το αεροσκάφος καθηλώθηκε στο έδαφος μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ασφαλείας.

Τα νησιά του αρχιπελάγους της Ινδονησίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αεροπορικές συνδέσεις. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο έχουν σημειωθεί αλλεπάλληλα δυστυχήματα. Το 2021 ένα Boeing της Sriwijaya Air έπεσε στη θάλασσα της Ιάβας, μετά την απογείωσή του από την Τζακάρτα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 62 επιβαίνοντες. Τον Μάρτιο το υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι διεξάγεται έρευνα για την τοπική εταιρεία Batik Air, επειδή δύο πιλότοι της κοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης.

