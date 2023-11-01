Συναγερμός για ουκρανική αεροπορική επιδρομή σήμανε τα ξημερώματα στο λιμάνι στρατηγικής σημασίας της Σεβαστούπολης –το οποίο αποτελεί την κύρια βάση του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού–, στη χερσόνησο της Κριμαίας, η οποία προσαρτήθηκε από τη Ρωσία το 2014.

Η κίνηση στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς ανεστάλη, όπως και η κίνηση των εμπορικών πλοίων, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα αξιωματούχοι εγκατεστημένοι από τη Ρωσία.

Την ίδια ώρα το Κίεβο καταγγέλλει τη μεγαλύτερη ρωσική επίθεση από την αρχή της χρονιάς.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία βομβάρδισε τις τελευταίες 24 ώρες περισσότερες από 100 τοποθεσίες, το μεγαλύτερο αριθμό σε μία μόνο επίθεση από την αρχή της χρονιάς.

«Στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, ο εχθρός βομβάρδισε 118 τοποθεσίες σε δέκα περιφέρειες», ανέφερε σε μήνυμά του που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ουκρανός υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο. «Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό πόλεων και χωριών που έχουν δεχθεί επίθεση από την αρχή της χρονιάς».

Από τους νυκτερινούς βομβαρδισμούς σκοτώθηκε ένας άνθρωπος στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολική Ουκρανία) και άλλος ένας στην περιφέρεια της Χερσώνας (νότια Ουκρανία), ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Εξάλλου μια ρωσική επίθεση σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρεμεντσούκ (κεντρική Ουκρανία), η οποία δεν προκάλεσε θύματα, απαίτησε την επέμβαση περισσότερων από 100 πυροσβεστών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ακολούθησε, σύμφωνα με τον Κλιμένκο.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα από την πλευρά της πως κατέρριψε 18 από τα 20 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας.

Αφότου εξαπέλυσαν την επίθεσή τους το Φεβρουάριο του 2022, οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν εκατομμύρια οβίδες πυροβολικού στις πόλεις και τα χωριά της Ουκρανίας που βρίσκονται κοντά στις γραμμές του μετώπου, μετατρέποντας κάποια απ' αυτά σε ερείπια στην ανατολική Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

