Δεκάδες σοροί σε νοσοκομείο της Γάζας- Γιατροί χειρουργούν σε διαδρόμους

Δεκάδες πτώματα τυλιγμένα με λευκά σεντόνια κείτονταν σήμερα στο έδαφος, στον περίβολο του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας -- θύματα ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής σε προσφυγικό καταυλισμό, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα που διοικείται από τη Χαμάς.

Το νοσοκομείο ήταν ήδη ασφυκτικά γεμάτο από βαριά τραυματίες λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών. Γιατροί υποχρεώθηκαν να χειρουργούν στους διαδρόμους, καθώς οι αίθουσες των χειρουργείων ήταν γεμάτες, όπως εξήγησαν.

Έχοντας να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις φαρμάκων, τις διακοπές ρεύματος και τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς που τραντάζουν τις πτέρυγες νοσοκομείων, οι χειρουργοί στη Γάζα εργάζονται νυχθημερόν προσπαθώντας να σώσουν ασθενείς που δεν σταματούν να συρρέουν.

"Προχωράμε ώρα με την ώρα γιατί δεν ξέρουμε πότε θα δεχθούμε ασθενείς. Αρκετές φορές χρειάστηκε να διαμορφώσουμε χώρους χειρουργείου σε διαδρόμους και μερικές φορές σε αίθουσες αναμονής του νοσοκομείου", είπε ο δρ Μοχάμεντ αλ-Ρουν.

Ο γιατρός έκανε τη δήλωση αυτή αμέσως μετά τον βομβαρδισμό που προκάλεσε ζημιές στο Ινδονησιακό Νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην περιοχή όπου έχει προωθηθεί ο ισραηλινός στρατός στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Τα αποθέματα καυσίμωνα για τη λειτουργία γεννητριών κοντεύουν να εξαντληθούν, λένε οι γιατροί.

Ισραηλινά άρματα μάχης μπήκαν στη Γάζα, όπου ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι, έπειτα από τρεις εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών εν είδει αντιποίνων για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από μαχητές της Χαμάς, οι οποίοι σκότωσαν 1.400 ανθρώπους στο νότιο Ισραήλ και απήγαγαν 240 άλλους.

Η επιδρομή στην Τζαμπαλίγια, τον μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό της Γάζας, σκότωσε 50 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 150, δήλωσαν οι υγειονομικές αρχές του θύλακα. Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την επιδρομή.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters φαίνονται πολλοί άνθρωποι δίπλα σε έναν τεράστιο κρατήρα να παρακολουθούν τις προσπάθειες διάσωσης, σε μια περιοχή του καταυλισμού που θυμίζει σεληνιακό τοπίο.

Μέσα στο νοσοκομείο, αιμόφυρτοι ασθενείς κείτονταν σε φορεία και σε καροτσάκια και ο γιατρός Σουάιμπ Ιντάις είπε: "Δεν ξέρουμε τι να πρωτοκάνουμε... Υπάρχουν παντού τραυματίες".

Υπεύθυνοι του Νοσοκομείου Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας δήλωσαν ότι ο βομβαρδισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε ζημιές σε θάλαμο νοσηλείας καρκινοπαθών.

"Ο βομβαρδισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές και έθεσε εκτός λειτουργίας ορισμένα μηχανήματα. Έθεσε επίσης σε κίνδυνο τη ζωή ασθενών και ιατρικού προσωπικού", δήλωσε ο Δρ Σόμπι Σκάικ, διευθυντής του νοσοκομείου, της μοναδικής αντικαρκινικής πτέρυγας στην περιοχή.

- Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι βομβάρδισε την Τζαμπαλίγια για να σκοτώσει ανώτατο διοικητή της Χαμάς -

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον βομβαρδισμό, τονίζοντας ότι είχε στόχο έναν ανώτατο διοικητή της Χαμάς, τον Ιμπραήμ Μπιάρι, ο οποίος θεωρείτο ένας από τους υπεύθυνους για την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο βομβαρδισμός, του οποίου ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερος σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, κατέστρεψε "τουλάχιστον 20 κτίρια" στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

"Σφαγή στην Τζαμπαλίγια, περισσότερα από 20 κτίρια ισοπεδώθηκαν, καταπλακώνοντας κατοίκους και περισσότεροι από 50 μάρτυρες έφτασαν στο νοσοκομείο", ανακοίνωσε το υπουργείο σε μήνυμα προς τα μέσα ενημέρωσης. Δεκάδες κάτοικοι του καταυλισμού "βρίσκονται κάτω από τα ερείπια", πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η "εξόντωση" του διοικητή της Χαμάς "πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο μιας τεράστιας επιχείρησης για την καταπολέμηση τρομοκρατών και υποδομών τους, που ανήκουν στο κεντρικό τάγμα της Τζαμπαλίγια, το οποίο είχε αναλάβει τον έλεγχο πολιτικών κτιρίων στη Λωρίδα της Γάζας".

"Το πλήγμα προκάλεσε ζημιές στη διοίκηση και τον έλεγχο της Χαμάς στην περιοχή, καθώς και στην ικανότητά της να διευθύνει τις επιθέσεις της κατά Ισραηλινών στρατιωτών που επιχειρούν σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας", πρόσθεσε.

"Μεγάλος αριθμός τρομοκρατών" που βρίσκονταν μαζί με αυτόν τον διοικητή της Χαμάς σκοτώθηκαν, δήλωσε ο στρατός. "Οι υπόγειες υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τους τρομοκράτες, κατέρρευσαν μετά την επίθεση", πρόσθεσε ο στρατός.

Ένας κάτοικος του καταυλισμού, ο Ραγέμπ Ακέλ, 41 ετών, αφηγήθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι "άκουσε μια τεράστια έκρηξη που συγκλόνισε ολόκληρη την Τζαμπαλίγια".

"Πήγα να δω και ήταν μια σκηνή που θύμιζε σεισμό", δήλωσε. "Είναι φρίκη, μεγάλος αριθμός νεκρών, τραυματιών, είναι θαμμένοι κάτω από τα ερείπια".

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε ότι 8.525 άνθρωποι, εκ των οποίων 3.542 παιδιά, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

