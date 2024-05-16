Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μενίδι. Γυναίκα από την Αλβανία, η οποία εκτιμάται ότι είναι κοντά στα 40, εντοπίστηκε νεκρή το πρωί σε δρόμο στο Μενίδι (στη συμβολή Πάρνηθος και Αριστοτέλους) με ένα μαχαίρι δίπλα της. Η σορός φέρει τραύματα στην κοιλιακή χώρα από το μαχαίρι.

Στην υπόθεση υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας και γι' αυτό οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για μια ακόμη γυναικοκτονία.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα είχε καταγγείλει τρεις φορές για ενδοοικογενειακή βία τον σύντροφό της, ο οποίος είναι επίσης Αλβανός.

Η πρώτη φορά ήταν το 2013, όταν μάλιστα είχε βγει απόφαση που απαγόρευε στον σύντροφό της να μένει στο σπίτι. Ωστόσο, έπειτα από πέντε χρόνια ο άνδρας επέστρεψε.

Το 2022 έγινε δεύτερη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του skai.gr η τρίτη καταγγελία έγινε το Μεγάλο Σάββατο.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί της είχαν προτείνει να μεταφερθεί σε δομή, αλλά εκείνη είχε αρνηθεί.

Η γυναίκα είχε πάρει και το panic button, αλλά δυστυχώς δεν το ενεργοποίησε.

Ο σύντροφός της δικαζόταν αύριο για μια από τις καταγγελίες που είχε υποβάλει το θύμα.

Το σενάριο που εξετάζουν οι αρχές είναι ο δράστης να της είχε στήσει καρτέρι θανάτου και όταν την είδε, τη σκότωσε.

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε μπρούμυτα στη μέση του δρόμου.

Στο σημείο έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και διενεργούνται έρευνες, ενώ εξετάζεται αν υπάρχουν κοντά κάμερες κλειστού κυκλώματος.

