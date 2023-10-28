Εκπρόσωπος Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ: Η Χαμάς ήταν έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία για τους ομήρους

Η Χαμάς ήταν έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία με το Ισραήλ για τους ομήρους που κρατά, όμως το Ισραήλ «κωλυσιεργούσε», υποστήριξε σήμερα ένας εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ο Άμπου Ουμπάιντα, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, ανέφερε επίσης σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ότι η Χαμάς θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους μόνο εάν το Ισραήλ αποφυλακίσει τους Παλαιστίνιους κρατουμένους.

«Το τίμημα που θα πληρώσουν για τον μεγάλο αριθμό των ομήρων του εχθρού που είναι στα χέρια μας είναι να αδειάσουν τις φυλακές από όλους τους (Παλαιστίνιους) κρατούμενους» ανέφερε σε αυτό το μήνυμα που μεταδόθηκε από την τηλεόραση της Χαμάς, το κανάλι Αλ Ακσά.

Η Χαμάς θα μπορούσε επίσης να ξεκινήσει συνομιλίες για μια «μερική» συμφωνία για τους ομήρους, πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.