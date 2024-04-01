Πολιτικός σεισμός στην Τουρκία. O Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ηττήθηκε και στους τρεις μεγάλους δήμους, Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα και Σμύρνη, ενώ το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ βρέθηκε στη δεύτερη θέση στο σύνολο των ψήφων. Τα εκλογικά αποτελέσματα αμφισβητούν την απόλυτη εξουσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «θολώνοντας» τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές.

Σόου του Εκρέμ Ιμάμογλου μετά τον θρίαμβο στην Κωνσταντινούπολη. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης πέταξε σακάκι και γραβάτα, εν μέσω επευφημιών από τους οπαδούς του.

«Από σήμερα τελείωσε η περίοδος της κηδεμονίας τους ενός ανθρώπου… Τελείωσε. Σήμερα η δημοκρατία έχει πει ‘’πρόσω ολοταχώς’’. Πάντοτε λέγαμε πως στο τέλος κερδίζει πάντα ο λαός. Και σήμερα ξέρετε τι έγινε; Νίκησε ο λαός! Νίκησε η Δημοκρατία!» δήλωσε στους οπαδούς του που παραληρούσαν ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

«Αυτή δεν είναι παρά μόνο η αρχή!»: μπροστά στην έδρα του δήμου της Κωνσταντινούπολης, μέγα πλήθος γιόρτασε χθες Κυριακή το βράδυ την επανεκλογή του αντιπολιτευόμενου δημάρχου.

«Οι εκλογές στις 31 Μαρτίου του 2024 έδειξαν πως σταμάτησε η κατολίσθηση της δημοκρατίας στην Τουρκία και είναι η ημέρα που αρχίζει η ανύψωση της δημοκρατία στη χώρα. Στην ευρύτερη γεωγραφία σήμερα η καρδία της δημοκρατίας Χτυπάει στην Κωνσταντινούπολη. Είναι μεγάλη η σημασία αυτής της νίκης της δημοκρατίας. Οι λαοί που ζουν κάτω από αυταρχικά καθεστώτα και είναι δυστυχισμένοι, τώρα στρέφουν τα μάτια τους στην Κωνσταντινούπολη» δήλωσε σε μήνυμά του ο Ιμάμογλου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Κερδίσαμε τις εκλογές!» διαβεβαίωσε νωρίτερα, χωρίς να περιμένει τα επίσημα αποτελέσματα, που πάντως άφηναν να εννοηθεί από νωρίς το βράδυ πως το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) όδευε σε πανωλεθρία. Νεαροί στο πλήθος είχαν ανάψει τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους και καπνογόνα, όπως συνηθίζουν οι οπαδοί σε ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Η νίκη είναι διπλή για τον δήμαρχο Ιμάμογλου, 52 ετών, καθώς όχι μόνο διατηρεί το αξίωμα που κέρδισε έπειτα από σκληρή μάχη το 2019, αλλά κατάφερε θεαματικό χαστούκι στον πρόεδρο Ερντογάν, που είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ενέργειάς του τελευταία για να υποστηρίξει τον υποψήφιο της ισλαμοσυντηρητικής παράταξής του, τον μηχανικό και πρώην υπουργό Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ, 47 ετών, που διεκδίκησε το αξίωμα για πρώτη φορά.

«Με ένα παράπονο πικρό» ο Ερντογάν

Από πλευράς του, ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε να παραπονιέται για το αποτέλεσμα – κόλαφο. Μετά το ξεκαθάρισμα της τελικής εικόνας του εκλογικού αποτελέσματος, ο Τούρκος πρόεδρος αναχώρησε αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Άγκυρα όπου εκφώνησε λόγο, όπως έπειτα από κάθε εκλογική αναμέτρηση.

«Δυστυχώς 9 μήνες μετά τη νίκη στις εκλογές της 14ης και 28ης Μαΐου του 2023, στις τοπικές εκλογές δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που περιμέναμε και ελπίζαμε... Τους τελευταίους δυο μήνες, εγώ ο ίδιος επισκέφθηκα 52 διαφορετικές πόλεις μας. Εκεί έκανα μεγάλες συγκεντρώσεις. Έγινα ένα με τον λαό μου. Αγκαλιάστηκα. Όμως αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Κάθε πράγμα που συμβαίνει είναι για το καλό. Έτσι λένε οι παλιοί. Κάθε τι είναι για το καλό» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε πάντως ότι «η 31η Μαρτίου για εμάς δεν είναι το τέλος, είναι σημείο καμπής».

«Tα αποτελέσματα της κάλπης δείχνουν πως ‘’χάσαμε ύψος’’ σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Φυσικά θα βάλουμε στο τραπέζι για να εξετάσουμε τους λόγους αυτής της υποχώρησης σε επίπεδο αυτοδιοίκησης. Εκεί που υποχωρήσαμε και μείναμε πίσω θα το διαπιστώσουμε και θα κάνουμε παρεμβάσεις» πρόσθεσε.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φάνηκε ακόμη να διαψεύδει σενάρια περί πρόωρων εκλογών μετά το εκλογικό αποτέλεσμα, λέγοντας ότι «η Τουρκία έχει μπροστά της πάνω από τέσσερα χρόνια» ως τις επόμενες εκλογές, «τα οποία αξίζουν όσο ένας θησαυρός».

«Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, ο νικητής αυτών των εκλογών είναι πρωτίστως η δημοκρατία μας, η εθνική βούληση και το σύνολο των 85 εκατομμυρίων ανθρώπων, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους απόψεις», έκρινε ο Τούρκος πρόεδρος. «Ο νικητής του εκλογικού μαραθωνίου ήταν η Τουρκία, το έθνος μας και η δημοκρατία μας, για την οποία πληρώσαμε βαρύ τίμημα», συμπλήρωσε.

«Άνοιξαν τα μάτια» των Τούρκων;

Όταν έγινε σαφές το αποτέλεσμα στους δρόμους της μεγαλούπολης, στη μια και στην άλλη πλευρά, ακούγονταν ασταμάτητα κόρνες αυτοκινήτων και κραυγών χαράς.

«Η Τουρκία είναι λαϊκή και θα παραμείνει», φώναζαν συγκεντρωμένοι, «Ερντογάν, παραιτήσου!» πλειοδοτούσαν άλλοι, αν και τους επανέφερε στην τάξη ο νικητής της αναμέτρησης στην Κωνσταντινούπολη, που τους κάλεσε να μην αποδοκιμάζουν τον αρχηγό του κράτους.

«Αυτή δεν είναι παρά μόνο η αρχή», έλεγε η Έγκε Έρσοζ, 19 ετών, στην πλατεία μπροστά στο δημαρχείο.

Αυτή «είναι η πρώτη φορά που το AKP χάνει τόσο. Άνοιξαν τα μάτια των Τούρκων και ψήφισαν τους υποψήφιους που σκέφτονται πρώτα την οικονομία, την παιδεία και το μέλλον της νεολαίας», έκρινε.

«Η νίκη ήρθε λίγο αργά, αλλά καταφέραμε αποφασιστικό χτύπημα στο AKP και ελπίζω πως θα το δούμε να χάνει εντελώς την εξουσία», πρόσθεσε η νεαρή.

Για την Αρζού Ούλοτζακ, 47 χρονιών, ήταν «η οργή του πληθυσμού εξαιτίας της χειροτέρευσης των οικονομικών συνθηκών» αυτή που οδήγησε στην ήττα της κυβερνητικής παράταξης.

«Κάθε μέρα, οι τιμές ανεβαίνουν, ο κόσμος βρίσκεται σε απελπιστική κατάσταση», εξήγησε.

Για την Εσρά Παλάσογλου, άλλη υποστηρίκτρια της αντιπολίτευσης, πλέον στην Τουρκία «ο κόσμος αφυπνίστηκε» και «αυτή είναι η δημοκρατία». «Με μαντίλα, χωρίς μαντίλα, δεξιοί, αριστεροί, όλοι ξύπνησαν κι έδωσαν ένα μάθημα στον Ερντογάν», κατέληξε.

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΕΚΡΕΜ ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ 51.08%

ΜΟΥΡΑΤ ΚΟΥΡΟΥΜ. 39.58%

--------

ΑΓΚΥΡΑ

ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΙΑΒΑΣ 60.35%

ΤΟΥΡΓΚΟΥΤ ΑΛΤΙΝΟΚ 31.69%

-------

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΡΕΠ/. ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ. (OZΓΚΙΟΥΡ ΟΖΕΛ) 37.74%

ΚΟΜΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΡΝΤΟΓΑΝ)35.5%

ΚΟΜΜΑ ΝΕΑΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ (ΕΡΜΑΚΑΝ) 6.19%

ΚΟΜΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ (ΦΙΛΟΚΟΥΡΔΙΚΟ ) 5.67%



To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.