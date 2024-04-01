Σε ποντιακούς ρυθμούς πανηγύρισε ο Εκρέμ Ιμάμογλου τον θρίαμβό του στην Κωνσταντινούπολη. Ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, ο οποίος έχει καταγωγή από την Τραπεζούντα, χόρεψε ποντιακό τραγούδι και πέταξε σακάκι και γραβάτα, εν μέσω επευφημιών από τους οπαδούς του.

«Εκρέμ νίκησες εσύ προχώρα να τα αλλάξεις όλα... Ο λαός είναι περήφανος με σένα!» φώναζαν οι παραληρούντες οπαδοί του δήμαρχου όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης.

Η νίκη είναι διπλή για τον δήμαρχο Ιμάμογλου, 52 ετών, καθώς όχι μόνο διατηρεί το αξίωμα που κέρδισε έπειτα από σκληρή μάχη το 2019, αλλά κατάφερε θεαματικό χαστούκι στον πρόεδρο Ερντογάν, που είχε αφιερώσει μεγάλο μέρος της ενέργειάς του τελευταία για να υποστηρίξει τον «εκλεκτό» του, τον μηχανικό και πρώην υπουργό Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ που διεκδίκησε το αξίωμα για πρώτη φορά. .

Δύο από τα τραγούδια που ακούστηκαν για τον δήμαρχο Κωνσταντινούπολης:

«Κέρδισε τις εκλογές δυο φορές ο Εκρέμ άντεξε καλά σε όλη την αδικία

Είπαν ᾽᾽μην δουλεύετε᾽᾽του έβαλαν εμπόδια , όμως ο ίδιος άνοιξε 10 γραμμές μετρό.

Εγκαινίασε 18 νέες πλατείες και είναι τόσο όμορφες».

(Το τραγούδι 30:20 με 30:48)



«Ένας άνθρωπος βρίσκεται δίπλα μας και τον λένε Ιμάμογλου

Υπάρχει ένας μακρύς δρόμος για το μέλλον μας

Προχώρα Ιμάμογλου για δικαιοσύνη και ισότητα

Ιμάμογλου να τερματίσεις την αδικία και την διαφθορά.

Προχώρα Ιμάμογλου για δικαιοσύνη και ισότητα

Ιμάμογλου να τερματίσεις την αδικία και την διαφθορά.

Η Κωνσταντινούπολη είναι όμορφη μαζί σου, προχώρα Ιμάμογλου

Ιμάμογλου προχώρα πρόσω ολοταχώς».

(Το τραγούδι 31:20 με 32:00)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ:

• ΕΚΡΕΜ ΙΜΑΜΟΓΛΟΥ 51.08%

• ΜΟΥΡΑΤ ΚΟΥΡΟΥΜ. 39.58%



Πηγή: skai.gr

