Νεκρή είναι η 44χρονη γυναίκα η οποία το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης διασχίζοντας τον δρόμο (Κυρίλλου Λουκάρεως) από την πλατεία Κορνάρου για να περάσει απέναντι στο σιντριβάνι σωριάστηκε ενώ μαζί της ήταν και το 7χρονο παιδί της.

Η γυναίκα παρελήφθη αμέσως από κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ που είχε δεχθεί κλήση ενώ το 7χρονο παιδί με τη συνοδεία αστυνομικού παρέμεινε σε κοντινή καφετέρια, εμφανώς σοκαρισμένο βλέποντας την μητέρα του να καταρρέει, έως ότου συνέλθει και ταυτόχρονα βρεθούν οι συγγενείς.

Το μικρό παιδί δεν ήταν δυνατόν, όπως είναι φυσικό, να μπει στο ασθενοφόρο μαζί με τη μητέρα του παρέμεινε στην επιχείρηση παρουσία αστυνομικού μέχρι που το παρέλαβε συγγενικό πρόσωπο της άτυχης γυναίκας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μικρός έχει και έναν αδελφό 17 ετών ενώ παρελήφθη από τον θείο του, αδελφό της μητέρας του που έφτασε στο σημείο και έφυγαν όλοι μαζί επίσης με τη συνοδεία του Αστυνομικού της ομάδας ΔΙΑΣ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή όταν έφτασε το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.