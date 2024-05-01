Σε εκατοντάδες συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι Αρχές στις ΗΠΑ μετά τα βίαια επεισόδια που εντάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά αμερικανικά πανεπιστήμια.

Υπό κράτηση έχουν τεθεί περίπου 300 άτομα τα οποία συνελήφθησαν χθες το βράδυ στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και στο City College της Νέας Υόρκης κατά τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης Eric Adams.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε ο John Chell, επικεφαλής της περιπόλου, ανέφερε ότι η αστυνομία προχώρησε σε περίπου 282 συλλήψεις - 173 στο City College και 119 στο Κολούμπια. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παρά[τωμα, εγκληματική αταξία και διάρρηξη. Μάλιστα σύμφωνα με την ενημέρωση πολλοί από αυτούς ήταν ήδη γνωστοί στην αστυνομία από προηγούμενες διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη και σε άλλες πόλεις.

Η Rebecca Weiner, αναπληρώτρια επίτροπος του Αστυνομικού Τμήματος της Νέας Υόρκης, ανέφερε ότι η αστυνομία εξετάζει τα δεδομένα που συλλέχθησαν χθες το βράδυ για να δει ποιος είχε σχέση με το πανεπιστήμιο και ποιος όχι. Υπογράμμισε επίσης, ότι η επιχείρηση δεν είχε σκοπό να σταματήσει την ελευθερία του λόγου. Αντίθετα, αφορούσε την αντιμετώπιση της «ομαλοποίησης και ενσωμάτωσης της ρητορικής που σχετίζεται με την τρομοκρατία που έχει γίνει πλέον αρκετά συνηθισμένη στις πανεπιστημιουπόλεις των κολεγίων».

«Η αστυνομία θέλει να αποτρέψει τη μετατροπή των πανεπιστημιουπόλεων σε χώρους όπου οι άνθρωποι διαπράττουν βανδαλισμούς και άλλα εγκλήματα» ανέφερε.

NYPD officers took dozens of protesters on Columbia University's campus into custody Tuesday night. CBS New York had team coverage from @AliBaumanTV, @alecia__reid, @naveencbs2ny and @DBrennanTV. https://t.co/bPdAEsCV0a — CBS New York (@CBSNewYork) May 1, 2024

BREAKING: POLICE AT COLUMBIA UNIVERSITY BARRICADING OBSERVERS, MEDICS, JOURNALISTS, STUDENTS INTO JOHN JAY AFTER PUSHING THEM ALL THE WAY BACK pic.twitter.com/w3p6NLpNa3 — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024

Στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες, η βία ξέσπασε νωρίς την Τετάρτη όταν αντιδιαδηλωτές επιτέθηκαν σε διαδηλωτές που βρισκόντουσαν στον καταυλισμό που έχει στηθεί στο πανεπιστήμιο. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν από τις συγκρούσεις δείχνει αντιδιαδηλωτές να χρησιμοποιούν ξύλα για να επιτεθούν σε ένα αυτοσχέδιο οδόφραγμα που είχε στηθεί περικυκλώνοντας τους φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές.

Από τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA)

Groups on both Sides have Reconstituted with Full-Scale Clashes beginning once against between Pro-Israeli and Pro-Hamas Supporters at UCLA; LAPD and CHP Riot Officers are standing roughly 40ft behind the Clashes, but have reportedly stated that can not Intervene until the… pic.twitter.com/UhdsfX5JhI — OSINTdefender (@sentdefender) May 1, 2024

Ειδικότερα, το UCLA κήρυξε για πρώτη φορά παράνομο τον φιλοπαλαιστινιακό καταυλισμό , το βράδυ της Τρίτης, με τις πανεπιστημιακές αρχές να καλούν την αστυνομία έπειτα από το ξέσπασμα των συγκρούσεων. Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες είπε ότι ανταποκρίνεται σε κλήση λόγω «πολλαπλών πράξεων βίας εντός του μεγάλου καταυλισμού».

«Απόψε σημειώθηκαν φρικιαστικές πράξεις βίας στον καταυλισμό και καλέσαμε αμέσως τις αρχές επιβολής του νόμου για βοήθεια», δήλωσε η Mary Osako, αντιπρόεδρος του πανεπιστημίου.

Pro-Israel counterprotestors started tearing down @UCLA encampment barriers and screamed "Second nakba!" referring to the mass displacement & dispossession of Palestinians during the 1948 Arab-Israeli war. Per @latimes @safinazzal on the scene with another video: pic.twitter.com/zSplnd1bYO — Teresa Watanabe (@TeresaWatanabe) May 1, 2024

Η αστυνομία κατέστρεψε επίσης καταυλισμούς στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, στο Μάντισον νωρίς την Τετάρτη και αρκετοί διαδηλωτές, κυρίως φοιτητές, συνελήφθησαν από την αστυνομία.

Διαδηλώσεις και από μαθητές γυμνασίου

Τις δικές τους διαδηλώσεις έχουν ξεκινήσει και οι μαθητές γυμνασίου σε καταυλισμούς ως ένδειξη αλληλεγγύης στους φοιτητές σε όλη τη χώρα που διαμαρτύρονται για τη γενοκτονία στη Γάζα.

Οι μαθητές στο City High της Αϊόβα σχεδιάζουν να διοργανώσουν απεργία στα σχολεία την Παρασκευή, σύμφωνα με ανάρτηση στο X.

«Περάστε τη μέρα μαζί μας, λίγη ώρα ή λίγα λεπτά κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας για να σταθείτε αλληλέγγυοι με τους μαθητές σε όλη τη χώρα», έγραφε ένα φυλλάδιο από μαθητές του City High.

Οι μαθητές πρόσθεσαν ότι η δράση της Παρασκευής δεν είναι μια διαμαρτυρία εναντίον του City High School αλλά ως ένδειξη αλληλεγγύης με «αυτούς στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, που στέκονται όρθιοι ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την ανάμειξη των ΗΠΑ σε κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν καθημερινά στη Γάζα».

This Friday, high schoolers at Iowa City’s City High are skipping school and having a demonstration on the school lawn in solidarity with Palestine and pro Palestinian student protestors across the country. The kids are indeed alright. pic.twitter.com/uPjhEj0USQ — Oliver 🐇🐈‍⬛ (@Ollie_XVX) April 30, 2024

