Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία σημειώθηκαν σήμερα Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά.

Η τουρκική αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες για να διαλύσει τους διαδηλωτές που προσπαθούσαν να φτάσουν στην κεντρική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, ενώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν.

Turkey: Police use pepper spray, tear gas to disperse protesters amid unauthorized Labor Day march in Sarachane Park area of Istanbul #Turkey #Protests #LaborDay #LaborDay2024 pic.twitter.com/dC67HRewtq — TruthGateOfficial (@TruthGateOff) May 1, 2024

May,First Day protests in Istanbul, Turkey.

(The ban on May Day rallies in Taksim Square dates back to 2013 when the Gezi Park in Taksim became the epicenter of nationwide anti-government protests.) pic.twitter.com/Vxu0FI78Az — 🔻Hind Alliyaah🔻 (@Hindeyya7) May 1, 2024

Την Τρίτη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δώσει εντολή να αποκλειστεί η πλατεία Ταξίμ, τονίζοντας ότι δεν θα επιτραπούν οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά στο συγκεκριμένο σημείο.

Ωστόσο, ο ηγέτης του αντιπολιτευτικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκούρ Οζέλ κάλεσε σε συγκέντρωση στην πλατεία Ταξίμ, παρά την απαγόρευση που είχε εκδοθεί από το γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, κατ' εντολή του Ερντογάν.

