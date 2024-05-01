Λογαριασμός
Επεισόδια για την Πρωτομαγιά στην Κωνσταντινούπολη: Δεκάδες συλλήψεις, δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες από την αστυνομία - Βίντεο

Η αστυνομία δεν επέτρεψε στους διαδηλωτές να φτάσουν στην πλατεία Ταξίμ, στην Κωνσταντινούπολη

Επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη

Σοβαρά επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία σημειώθηκαν σήμερα Τετάρτη στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά.

Η τουρκική αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα και λαστιχένιες σφαίρες για να διαλύσει τους διαδηλωτές που προσπαθούσαν να φτάσουν στην κεντρική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, ενώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν.

Τουρκία

Την Τρίτη, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε δώσει εντολή να αποκλειστεί η πλατεία Ταξίμ, τονίζοντας ότι δεν θα επιτραπούν οι εκδηλώσεις για την Πρωτομαγιά στο συγκεκριμένο σημείο.

Ωστόσο, ο ηγέτης του αντιπολιτευτικού Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Οζγκούρ Οζέλ κάλεσε σε συγκέντρωση στην πλατεία Ταξίμ, παρά την απαγόρευση που είχε εκδοθεί από το γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, κατ' εντολή του Ερντογάν.

Τουρκία

Πηγή: skai.gr

