Πραγματοποιήθηκε η φορολοταρία για τις συναλλαγές του Μαρτίου 2024, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για την 29η κλήρωση και αφορά στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν ηλεκτρονικά και εκκαθαρίστηκαν τον Μάρτιο.

Η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Μαρτίου κερδίζει 50.000 ευρώ, ενώ τα έπαθλα είναι πλέον κλιμακωτά και τα ποσά είναι ακατάσχετα και αφορολόγητα.

Για να δείτε τους τυχερούς λαχνούς πατήστε εδώ

Πηγή: skai.gr

