Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα τα ξημερώματα ότι στο νοσοκομείο αλ Σίφα - από όπου αποχώρησαν λίγο νωρίτερα άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα του ισραηλινού στρατού, που εισέβαλαν δύο εβδομάδες νωρίτερα - βρέθηκαν δεκάδες πτώματα.

«Δεκάδες πτώματα μαρτύρων, ορισμένα σε κατάσταση αποσύνθεσης, βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο Σίφα και γύρω από αυτό», σημείωσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως οι υλικές ζημιές είναι «πολύ μεγάλες» στο σύνολο των κτιρίων της εγκατάστασης.

Israeli Forces had already invaded Al Shifa Hospital 3 times previously and knew there were no armed groups based there.



Now they've besieged Al Shifa Hospital for 2 Weeks.



This is what’s left of it.



They massacred 450 people and tortured thousands of civilians. Its Terrorism pic.twitter.com/KYCJL3csmP — Khalissee (@Kahlissee) April 1, 2024

Ο ισραηλινός στρατός, μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει επιβεβαιώσει πως απέσυρε τις δυνάμεις του από το νοσοκομείο.

Ωστόσο, όπως διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου και ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες νωρίς το πρωί, τα άρματα και τα άλλα οχήματα βγήκαν από τον περίβολο του νοσοκομείου, όπου είχαν εισβάλει δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του AFP, τα άρματα άνοιξαν πυρ για να καλύψουν την αποχώρησή τους και έφυγαν από τη συνοικία Ρίμαλ προς νοτιοδυτική κατεύθυνση στην πόλη της Γάζας, προς τη συνοικία Τελ αλ Χάουα.

Γιατρός είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως καταμετρήθηκαν πάνω από 20 πτώματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ορισμένα συνθλίφτηκαν από ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα καθώς αποχωρούσαν.

Ασθενείς περιμένουν τον θάνατο στο ρημαγμένο νοσοκομείο

Χθες, ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), ο Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, τόνισε μέσω X πως 21 ασθενείς πέθαναν στο νοσοκομείο Σίφα αφότου άρχισε η ισραηλινή επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο νοσοκομείο παραμένουν 107 ασθενείς, ανάμεσά τους 4 παιδιά και 28 άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση, σε ακατάλληλο κτίριο, την ώρα που το προσωπικό δεν έχει καν τα στοιχειώδη μέσα για να προσφέρει περίθαλψη: «ούτε πάνες, ούτε καθετήρες και ουροσυλλέκτες, ούτε νερό για να καθαρίσει τις πληγές».

«Πολλοί έχουν μολυσμένες πληγές και είναι αφυδατωμένοι. Από χθες (σ.σ. προχθές Σάββατο), δεν απομένει πλέον παρά ένα μπουκάλι νερό για κάθε 15 ανθρώπους» στη δομή υγείας, πρόσθεσε

Τρίτο μακελειό στο αλ Σίφα

Αυτή ήταν η τρίτη φορά που το νοσοκομειακό συγκρότημα στην βόρεια Γάζα μπήκε στο στόχαστρο του Ισραήλ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις πολιορκούσαν για μέρες το κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου, όπου έχουν βρει καταφύγιο χιλιάδες άμαχοι , το εν μέσω βομβαρδισμών και στέρησης φαγητού και νερού.

Για 15 ημέρες, εκτός από το «σφυροκόπημα» η Χαμάς και παλαιστίνιοι στα social media κατήγγειλαν ότι ο ισραηλινός στρατός εκτελούσε πολίτες εν ψυχρώ.

Από την πλευρά του, οι IDF διευκρίνισαν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους, ότι έχουν σκοτώσει συνολικά περισσότερους από 170 Παλαιστίνιους μαχητές και συλλάβει εκατοντάδες υπόπτους κατά τη διάρκεια αυτών των επιδρομών.

