Θέση υπέρ της Νότιας Αφρικής, στην προσφυγή της στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά του Ισραήλ, αποφάσισε να πάρει η Τουρκία.

H Νότια Αφρική έχει προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο, κατά του Ισραήλ με κατηγορίες για γενοκτονία και εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα. Το Ισραήλ από την πλευρά του έχει αρνηθεί τις κατηγορίες δηλώνοντας πως πρόκειται για αυτοάμυνα.

Όπως δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, η Τουρκία αποφάσισε να εμπλακεί στην προσφυγή της Νότιας Αφρικής στο Διεθνές Δικαστήριο κατά του Ισραήλ.

"Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τον Παλαιστινιακό λαό κάτω από όλες τις περιστάσεις" δήλωσε ο Φιντάν.

Στις 26 Ιανουαρίου, το Διεθνές Δικαστήριο ανακοίνωσε προσωρινά μέτρα, καλώντας το Ισραήλ να μην εμποδίζει την αποστολή βοήθειας στη Γάζα και να βελτιώσει την ανθρωπιστική κατάσταση. Επίσης, κάλεσε το Ισραήλ να λάβει όλα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή του ώστε να αποτρέψει πράξεις γενοκτονίας. Η τελική απόφαση πάντως μπορεί να χρειστεί χρόνια.

Χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε Ισραήλ και Χαμάς να καταλήξουν σε συμφωνία. "Για το καλό του λαού της Γάζας, για το καλό των ομήρων και των οικογενειών τους, για το καλό της περιοχής και όλου του κόσμου, καλώ την κυβέρνηση του Ισραήλ και την ηγεσία της Χαμάς να καταλήξουν άμεσα σε συμφωνία.¨

Ο κ. Γκουτέρες εξέφρασε τον φόβο ότι χωρίς συμφωνία "ο πόλεμος, με όλες τις συνέπειές του, τόσο στη Γάζα όσο και σε ολόκληρη την περιοχή, θα επιδεινωθεί δραματικά.".

Πηγή: skai.gr

