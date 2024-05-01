Η Χαμάς θα απαντήσει στην ισραηλινή πρόταση για εκεχειρία «μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε αξιωματούχος της οργάνωσης, επαναλαμβάνοντας, ωστόσο, το αίτημα για λήξη του πολέμου.

Η Χαμάς εξετάζει σχέδιο που προβλέπει κατάπαυση του πυρός 40 ημερών και ανταλλαγή πολλών ομήρων για μεγαλύτερο αριθμό Παλαιστινίων αιχμαλώτων.

Ο Σουχάιλ αλ-Χίντι, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ομάδα θα «δώσει ξεκάθαρα την απάντησή της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο από άγνωστη τοποθεσία, είπε ότι είναι πρόωρο να πούμε εάν οι απεσταλμένοι της Χαμάς, οι οποίοι επέστρεψαν από τις συνομιλίες στο Κάιρο στη βάση τους στο Κατάρ, θεωρούν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος.

Στην ίδια δήλωση, ο αλ-Χίντι επανέλαβε ότι στόχος της Χαμάς παραμένει «ο τερματισμός του πολέμου», αίτημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να προχωρήσει στην χερσαία επίθεσή του στη νότια Γάζα.

Επικαλούμενος Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Walla αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου είπε στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν ότι εάν η Χαμάς συνεχίσει να απαιτεί τον τερματισμό του πολέμου, ο στρατός θα εξαπολύσει επίθεση στη Ράφα και δεν θα υπάρξει συμφωνία εκεχειρίας.



Πηγή: skai.gr

