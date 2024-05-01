Λογαριασμός
Κοζάνη: Νεαρός ήπιε φυτοφάρμακο - Μεγάλη επιχείρηση για την μεταφορά αντίδοτου

Το νεαρό αγόρι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του Μαμάτσειου ενώ τελικά το αντίδοτο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Κοζανη νοσοκομείο

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στήθηκε το πρωί της Μ. Τετάρτης και ολοκληρώθηκε περί τις 2:30 το μεσημέρι, προκειμένου να μεταφέρει φάρμακο-αντίδοτο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, για νεαρής ηλικίας άτομο που κατανάλωσε φυτοφάρμακο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia το νεαρό αγόρι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του Μαμάτσειου, στην οποία έχει σημάνει συναγερμός, με παρόντες όλους τους γιατρούς, ακόμη και όσους δεν είχαν εφημερία.

Πηγή: kozanimedia.gr

