Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στήθηκε το πρωί της Μ. Τετάρτης και ολοκληρώθηκε περί τις 2:30 το μεσημέρι, προκειμένου να μεταφέρει φάρμακο-αντίδοτο στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, για νεαρής ηλικίας άτομο που κατανάλωσε φυτοφάρμακο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Kozanimedia το νεαρό αγόρι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, στη ΜΕΘ του Μαμάτσειου, στην οποία έχει σημάνει συναγερμός, με παρόντες όλους τους γιατρούς, ακόμη και όσους δεν είχαν εφημερία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.