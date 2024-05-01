Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν ότι δεν θα δεχτεί μια συμφωνία που περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ανώτερους Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι εάν η Χαμάς επιμείνει στον τερματισμό του πολέμου, η συμφωνία δεν θα γίνει αποδεκτή και το Ισραήλ θα αναγκαστεί να εξαπολύσει στρατιωτική επίθεση στη Ράφα, όπως μετέδωσε το ισραηλινό πρακτορείο ειδήσεων Walla. Υπενθυμίζεται, ότι ένα από τα βασικά αιτήματα της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις είναι η μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Ο Άντονι Μπλίνκεν έχει συνεχείς συναντήσεις με Ισραηλινούς ηγέτες σε μια προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, λέγοντας ότι «η ώρα είναι τώρα» για μια συμφωνία που θα απελευθέρωσε αιχμαλώτους και θα έφερνε παύση στον πόλεμο.

Ωστόσο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχουν ξεκαθαρίζει για ακόμα μία φορά ότι η εισβολή στη Ράφα θα πραγματοποιηθεί έτσι κι αλλιώς. Υπενθυμίζεται πως χθες, Τρίτη δήλωσε ότι υο Ισραήλ θα πραγματοποιήσει επιχείρηση κατά της Χαμάς στη νότια πόλη Ράφα της Γάζας, ανεξάρτητα από το εάν θα επιτευχθεί ή όχι συμφωνία για κατάπαυση του πυρός για 40 ημέρες και απελευθέρωση των ομήρων δυναμιτίζοντας τον τοπίο την ώρα που αναμένεται η απάντηση της Χαμάς στην ισραηλινή πρόταση για κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων.

«Το να σταματήσουμε τον πόλεμο πριν επιτύχουμε όλους τους στόχους είναι εκτός συζήτησης», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σύμφωνα με δήλωση που δημοσιοποίησε γραφείο του.

Χαμάς: Πολύ σύντομα η απάντηση στην πρόταση για εκεχειρία - Θέλουμε τερματισμό του πολέμου

Η Χαμάς θα απαντήσει στην ισραηλινή πρόταση για εκεχειρία «μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», δήλωσε αξιωματούχος της οργάνωσης, επαναλαμβάνοντας, ωστόσο, το αίτημα για λήξη του πολέμου.

Η Χαμάς εξετάζει σχέδιο που προβλέπει κατάπαυση του πυρός 40 ημερών και ανταλλαγή πολλών ομήρων για μεγαλύτερο αριθμό Παλαιστινίων αιχμαλώτων.

Ο Σουχάιλ αλ-Χίντι, ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η ομάδα θα «δώσει ξεκάθαρα την απάντησή της σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα».

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο από άγνωστη τοποθεσία, είπε ότι είναι πρόωρο να πούμε εάν οι απεσταλμένοι της Χαμάς, οι οποίοι επέστρεψαν από τις συνομιλίες στο Κάιρο στη βάση τους στο Κατάρ, θεωρούν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος.

Στην ίδια δήλωση, ο αλ-Χίντι επανέλαβε ότι στόχος της Χαμάς παραμένει «ο τερματισμός του πολέμου», αίτημα το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να προχωρήσει στην χερσαία επίθεσή του στη νότια Γάζα.

Πηγή: skai.gr

