Επίθεση με ρουκέτες στην κατοικία του πρωθυπουργού της Λιβύης

Η κατοικία του πρωθυπουργού της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) της Λιβύης, του Αμπντουλχαμίντ αλ Ντμπάιμπα, έγινε στόχος επίθεσης με αυτοπροωθούμενες οπλοβομβίδες (RPGs) χθες Κυριακή, χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς υπουργός της ΚΕΕ.

Ο υπουργός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, διαβεβαίωσε πως οι ρουκέτες προκάλεσαν μόνο υλικές ζημιές. Δεν διευκρίνισε ποιοι τις εκτόξευσαν.

Δυο κάτοικοι της Τρίπολης επιβεβαίωσαν πως άκουσαν ισχυρές εκρήξεις σε παραθαλάσσια συνοικία όπου βρίσκονται πολυτελές ξενοδοχείο και η κατοικία του πρωθυπουργού Ντμπάιμπα. Ο ένας συμπλήρωσε πως κατόπιν αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή.

Στη Λιβύη, η ειρήνη και η σταθερότητα παραμένουν ακόμη ζητούμενα μετά την εξέγερση του 2011, με υποστήριξη του NATO, που ανέτρεψε το καθεστώς του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι. Η χώρα παραμένει διχασμένη, με δυο κυβερνήσεις στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της χώρας και μια μυριάδα ένοπλες ομάδες να διεκδικούν εξουσία κι επιρροή.

Η ΚΕΕ σχηματίστηκε κατόπιν διαδικασίας με την υποστήριξη του ΟΗΕ το 2021, όμως το κοινοβούλιο, που έχει την έδρα του στο ανατολικό τμήμα της χώρας, έπαψε να την αναγνωρίζει στα τέλη της ίδιας χρονιάς, έπειτα από την αποτυχία της προσπάθειας να διεξαχθούν εκλογές, που βάθυνε ακόμη περισσότερο το πολιτικό αδιέξοδο.

Στις αρχές Μαρτίου, τρεις σημαίνοντες πολιτικοί συμφώνησαν πως είναι «ανάγκη» να σχηματιστεί νέα, ενιαία κυβέρνηση, που θα επιβλέψει την πολυαναμενόμενη διεξαγωγή εκλογών. Όμως ο κ. Ντμπάιμπα διαμηνύει πως δεν θα παραδώσει την εξουσία προτού διεξαχθούν εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

