Η απεργία της Πρωτομαγιάς έφερε αλλαγές στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς, η πλειονότητα των οποίων πραγματοποιεί στάσεις εργασίας.

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό λειτουργού από τις 09:30 ως τις 16:30 και το Τραμ από τις 09:00 ως τις 21:00 λόγω συμμετοχής σωματείων εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ειδικότερα:

Στη Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς - Κηφισιά) οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,

από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,

από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,

από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Στις Γραμμές 2 & 3 Μετρό: οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:13,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:09,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:07,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:09,

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 14:31 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 15:46.

- Τραμ:

Στη Γραμμή 7 (ΚΑΛΑΜΑΚΙ - ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΚΑΛΑΜΑΚΙ στις 09:17 και ο τελευταίος στις 19:41 και

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ στις 09:54 και ο τελευταίος στις 20:19

Στη Γραμμή 6 (ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ):

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ στις 09:15 και ο τελευταίος στις 19:23 και

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από ΣΥΝΤΑΓΜΑ στις 10:05 και ο τελευταίος στις 20:06.

Τα δρομολόγια του Μετρό προς και από το Αεροδρόμιο θα εκτελούνται κανονικά μεταξύ 09:30 - 16:30.

Λεωφορεία - Τρόλεϊ

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, δεν θα κινηθούν, από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 το πρωί και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας. Κανονικά αναμένεται να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια στις αστικές γραμμές που έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ.

Τρένα - Προαστιακός

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς, αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Η Hellenic Train σε ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η ΓΣΕΕ, για την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς, στην οποία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), αύριο Μ. Τετάρτη 1 Μαΐου, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο.

Δρομολόγια που θα γίνουν με προσωπικό ασφαλείας

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

Στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα: 52, 53, 56 και 57

Στο τμήμα Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισας: 1591, 1592, 2593, 2594, 1597 και 1598

Στο τμήμα Πειραιάς - Κιάτο - Πειραιάς: 1300, 1305, 1318, 1323, 1326 και 2301

Στο τμήμα Πειραιάς - Αεροδρόμιο - Πειραιάς: 1206, 1207, 1222, 1223, 1230 και 1231

Στο τμήμα Αθήνα - Χαλκίδα - Αθήνα: 1532, 1535, 1550, 1553, 2530 και 2533

Στο τμήμα Κιάτο - Πάτρα - Κιάτο θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων:

Από Πάτρα C15 (14:25) και C23 (18:25)

Από Κιάτο C14 (16:05) και C24 (20:05)

Τροποποιήσεις δρομολογίων

Επίσης, λόγω της απεργίας τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς:

Την Μ. Τρίτη 30.04.2024 οι αμαξοστοιχίες 2302 και 2304 θα πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο τους από Πειραιά προς Άνω Λιόσια με τρένο και στο τμήμα Άνω Λιόσια - Κιάτο θα υποκατασταθούν με λεωφορεία.

Στο τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα:

Την Μ. Τρίτη 30.04.2024 η αμαξοστοιχία 2534 θα εκτελεστεί από Αθήνα προς Αφίδναι με τρένο και στο τμήμα Αφίδναι - Χαλκίδα θα υποκατασταθεί με λεωφορείο. Επίσης, η αμαξοστοιχία 2539 στο τμήμα Χαλκίδα - Οινόη θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια συμβουλευτείτε τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων (https://tickets.hellenictrain.gr/), την εφαρμογή της Hellenic Train για κινητές συσκευές (HellenicTrain App), ή το 14511 (τηλέφωνο εξυπηρέτησης επιβατών)».

Δεν πραγματοποιούν δρομολόγια τα πλοία

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία θα συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της Πρωτομαγιάς, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της.

«Η Διοίκηση της Ομοσπονδία μας τιμώντας τους αγώνες των Εργαζομένων και των αυτεργατών για την Εργατική Πρωτομαγιά και αναγνωρίζοντας το διαχρονικό μήνυμα του Σικάγο του 1886, αποφάσισε, την συμμετοχή της στην πανελλαδική – πανεργατική 24ωρη απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την Πρωτομαγιά 2024, η οποία αρχίζει την 00.01 ώρα της 1-5-2024, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24.00 της ίδιας ημέρας» αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΠΝΟ.

