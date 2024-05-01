Οι δημοφιλείς έφηβοι κοιμούνται λιγότερο από τους συνομηλίκους τους, σύμφωνα με έρευνα, με τα κορίτσια ωστόσο να είναι περισσότερο επιρρεπή στα προβλήματα ύπνου.

Μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο Orebro στη Σουηδία ζήτησε από 1.300 εφήβους να αναφέρουν πόσο κοιμούνται κάθε βράδυ ενώ παράλληλα έπρεπε να προτείνουν έως και τρεις φίλους με εκείνουςκαι αυτοί που έλαβαν τις περισσότερες υποψηφιότητες ορίστηκαν ως πιο δημοφιλείς.

Η ανάλυση αποκάλυψε ότι οι δημοφιλείς έφηβοι κοιμούνται λιγότερο από τους συνομηλίκους τους, χάνοντας έως και 27 λεπτά ύπνου τη νύχτα.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, τα δημοφιλή κορίτσια σε αντίθεση με τα δημοφιλή αγόρια ήταν πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στο να πάνε για ύπνο, να κοιμηθούν και να ξυπνήσουν πολύ νωρίς.

Τα δημοφιλή αγόρια δεν παρουσίασαν αυτά τα συμπτώματα στον ίδιο βαθμό με τους ερευνητές να εξηγούν ότι αυτό συμβαίνει επειδή τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν διαφορετικές φιλίες.

Η ερευνήτρια Dr Serena Bauducco ανέφερε ότι «τα κορίτσια εκφράζουν περισσότερη φροντίδα και ανησυχία για τους φίλους τους και τους συμπαραστέκονται περισσότερο από τα αγόρια» και πρόσθεσε ότι «αυτό μπορεί να σημαίνει ότι κουβαλούν αυτές τις ανησυχίες όταν είναι ώρα να κοιμηθούν».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τους ερευνητές το να είναι κάποιος δημοφιλής μπορεί να απαιτεί περισσότερο χρόνο για να αφιερωθεί στους φίλους, κάτι που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα λιγότερο χρόνο για ύπνο.

Κι ενώ ορισμένοι μπορεί να ανέμεναν ότι τα τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα βρίσκονται πίσω από τα προβλήματα ύπνου των εφήβων, οι ερευνητές απάντησαν ότι δεν συμβαίνει.

Αυτό συμβαίνει επειδή προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει επίσης μια σχέση μεταξύ της δημοτικότητας και του κακού ύπνου ακόμη και πριν από την ανάπτυξη των smartphone.

Προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι 30 λεπτά επιπλέον ύπνου μπορούν να οδηγήσουν σε βελτίωση της ψυχικής υγείας και της σχολικής απόδοσης.

Γράφοντας στο περιοδικό Frontiers in Sleep, η ομάδα των ερευνητών είπε ότι πιστεύει ότι η συζήτηση των κοινωνικών κανόνων σχετικά με τον ύπνο και των προσδοκιών των φίλων κατά την ώρα του ύπνου είναι ένα στοιχείο που λείπει από τις υπάρχουσες παρεμβάσεις ύπνου για τους εφήβους.



Πηγή: skai.gr

