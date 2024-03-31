«Νικήσαμε» λέει ο Εκρέμ Ιμάμογλου καθώς επανεκλέγεται δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης

"Κερδίσαμε τις εκλογές στην Κωνσταντινούπολη" δήλωσε ο απερχόμενος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου που ήταν υποψήφιος ξανά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP στις σημερινές δημοτικές εκλογές της χώρας, για μια νέα θητεία ως δήμαρχος της τουρκικής μητρόπολης.

Ο ίδιος είπε πως μετά την καταμέτρηση του 96% των ψήφων προηγείται με πάνω από ένα εκατομμύριο ψήφους από τον αντίπαλό του, υποψήφιο του AKP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

