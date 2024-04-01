Επίθεση με drone στην Εϊλάτ του νότιου Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κτίριο υπέστη ζημιά σε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα εναντίον της παραθαλάσσιας πόλης Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ.

Το drone μιας κατεύθυνσης εξαπολύθηκε από ανατολική κατεύθυνση, διευκρίνισε ο στρατός μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και η ζημιά δεν είναι σοβαρή, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στην πόλη, στρατηγικό λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κατά δημοσιεύματα σε ισραηλινά ΜΜΕ, για την επίθεση ενδέχεται να ευθύνεται η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», κατά το όνομα που χρησιμοποιούν μέλη ιρακινών παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

