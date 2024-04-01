Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση με drone στην Εϊλάτ του νότιου Ισραήλ

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και η ζημιά δεν είναι σοβαρή, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες

drone israel

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κτίριο υπέστη ζημιά σε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα εναντίον της παραθαλάσσιας πόλης Εϊλάτ, στο νότιο Ισραήλ.

Το drone μιας κατεύθυνσης εξαπολύθηκε από ανατολική κατεύθυνση, διευκρίνισε ο στρατός μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και η ζημιά δεν είναι σοβαρή, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, κηρύχθηκε συναγερμός για αεροπορική επιδρομή στην πόλη, στρατηγικό λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κατά δημοσιεύματα σε ισραηλινά ΜΜΕ, για την επίθεση ενδέχεται να ευθύνεται η «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», κατά το όνομα που χρησιμοποιούν μέλη ιρακινών παραστρατιωτικών οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Drone Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark