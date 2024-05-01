Από το γαμήλιο γλέντι στο... νοσοκομείο κατέληξαν οι καλεσμένοι μιας γαμήλιας δεξίωσης στο Μεξικό παρουσιάζοντας συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης.

Πάνω από 100 καλεσμένοι παρουσίασαν συμπτώματα ενώ 80 κατέληξαν στα επείγοντα του νοσοκομείου, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ένας από τους καλεσμένους αποκάλυψε το μενού των τεσσάρων πιάτων. Η Aranza Rodríguez ήταν μία από τους καλεσμένους η οποία ωστόσο, κατέληξε τελικά στο νοσοκομείο με βακτηριακή λοίμωξη.

Η Rodríguez είπε στη μεξικάνικη εφημερίδα Proceso ότι ήταν καλεσμένη του γαμπρού. Το γαμήλιο πάρτι ξεκίνησε γύρω στις 16:00 με το δείπνο να σερβιριστεί στις 18:00.

Θυμήθηκε ότι έφτασε στο χώρο του γάμου μεταξύ 20:00 και 21:00 και παρατήρησε ότι πολλοί από τους καλεσμένους παρουσίαζαν «επιδεινωμένα συμπτώματα» που περιελάμβαναν πονοκεφάλους, πόνο στο στομάχι, εμετό και διάρροια.

Παρά την ανησυχητική σκηνή, η Rodríguez έδωσε την παραγγελία της για το γεύμα και δείπνησε περίπου στις 22:00. Κάπου εκείνη την ώρα άρχισαν να φτάνουν και τα ασθενοφόρα.

Η Rodríguez θυμήθηκε ότι της σέρβιραν άγρια ​​μανιτάρια με κατσικίσιο τυρί και κουλί ντομάτας ως ορεκτικό. Το κυρίως πιάτο περιελάμβανε στήθος κοτόπουλου γεμιστό με σπανάκι, εστραγκόν και πουρέ γλυκοπατάτας καθώς και χειμωνιάτικα σπαράγγια. Είπε ότι στους άντρες καλεσμένους σέρβιραν μια διαφορετική επιλογή φαγητών, που περιελάμβανε κρέας με σάλτσα ουίσκι για κυρίως πιάτο.

Όσο για τις επιλογές επιδόρπιου, αυτές περιλάμβαναν ένα γλυκό με μήλο και παγωτό και τσίζκεϊκ με καρύδια.

Αν και δεν είναι σίγουρη ποιο από τα γεύματα προκάλεσε τη δηλητηρίαση, θυμάται ότι τα άγρια ​​μανιτάρια είχαν την επίγευση μιας «πολύ ισχυρής χημικής ουσίας».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν από τη δεξίωση δείχνουν πολλούς καλεσμένους να είναι άρρωστοι ενώ όσοι ήταν καλά παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους αρρώστους ενώ κυκλοφορούν βίντεο και μέσα από το νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν οι καλεσμένοι.

Η Rodríguez είπε ότι δεν κατάλαβε πώς έφτασε σε ένα από τα πολλά νοσοκομεία, όπου 80 άτομα νοσηλεύτηκαν. Της συνταγογραφήθηκε ένα ενδοφλέβιο υγρό και φάρμακο για τη θεραπεία της βακτηριακής λοίμωξης.

Πρόσθεσε ότι ο γαμπρός και η νύφη πρόσφεραν τη βοήθειά τους στους καλεσμένους.

