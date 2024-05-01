Σε κατ' οίκον περιορισμό μετατράπηκε από τις ισραηλινές αρχές, η κράτηση της αδελφής του ηγέτη της Χαμάς, Χανίγια.
Η Zebah Abdel Salem Haniyeh είχε συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα με την κατηγορία ότι υποστηρίζει τη Χαμάς.
Η αδελφή του Χανίγια δικάστηκε στο Ειρηνοδικείο Beersheba και κρίθηκε ένοχη.
Πηγή: skai.gr
- Χαμάς: Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η απάντηση στην πρόταση για εκεχειρία - Επιμένουμε στον τερματισμό του πολέμου
- Στο πλευρό της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ η Τουρκία
- Μεξικό: Από το γαμήλιο γλέντι στο... νοσοκομείο - Πάνω από 100 καλεσμένοι γάμου παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης (Βίντεο)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.