Σε κατ' οίκον περιορισμό μετατράπηκε από τις ισραηλινές αρχές, η κράτηση της αδελφής του ηγέτη της Χαμάς, Χανίγια.

Η Zebah Abdel Salem Haniyeh είχε συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα με την κατηγορία ότι υποστηρίζει τη Χαμάς.

Η αδελφή του Χανίγια δικάστηκε στο Ειρηνοδικείο Beersheba και κρίθηκε ένοχη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.