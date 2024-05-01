Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποφυλακίστηκε η αδελφή του ηγέτη της Χαμάς, Χανίγια - Τίθεται σε κατ' οίκον περιορισμό

Η Zebah Abdel Salem Haniyeh είχε συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα με την κατηγορία ότι υποστηρίζει τη Χαμάς

Χανίγια

Σε κατ' οίκον περιορισμό μετατράπηκε από τις ισραηλινές αρχές, η κράτηση της αδελφής του ηγέτη της Χαμάς, Χανίγια.

Η Zebah Abdel Salem Haniyeh είχε συλληφθεί την προηγούμενη εβδομάδα με την κατηγορία ότι υποστηρίζει τη Χαμάς.

Η αδελφή του Χανίγια δικάστηκε στο Ειρηνοδικείο Beersheba και κρίθηκε ένοχη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεσανατολικό Χαμάς Ισραήλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark