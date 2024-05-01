Ο ιστότοπος OnlyFans βρίσκεται στο στόχαστρο έρευνας από τη ρυθμιστική αρχή πολυμέσων της Βρετανίας, Ofcom, καθώς κατηγορείται ότι δεν λαμβάνει αρκετά μέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης παιδιών κάτω των 18 ετών σε πορνογραφία.

Ο ιστότοπος, ο οποίος επιτρέπει στους δημιουργούς να παρέχουν περιεχόμενο στους χρήστες με συνδρομή, είναι ευρέως γνωστός για τη φιλοξενία σεξουαλικού περιεχομένου.

Από την πλευρά του το OnlyFans υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει ένα τεχνικό πρόβλημα και επέμεινε ότι «συνεργάζεται στενά» με την Ofcom για να «εφαρμόσει και να αναπτύξει βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια στο διαδίκτυο».

Μια εκπρόσωπος της εταιρείας είπε στο BBC ότι ο ιστότοπος αντιμετώπισε «πρόβλημα διαμόρφωσης κωδικοποίησης», το οποίο είχε επηρεάσει ορισμένα «όρια ηλικίας». Ωστόσο, ανέφερε ότι αυτά τα κατώτατα όρια τίθενται πάντα πάνω από 18.

«Το OnlyFans ανακάλυψε το σφάλμα και τροποποίησε προληπτικά την αναφορά στο Ofcom», η ίδια πρόσθεσε.

Στην ανακοίνωσή της η Ofcom αναφέρει ότι η πλατφόρμα δεν είχε εφαρμόσει επαρκώς μεθόδους για τον έλεγχο της ηλικίας των χρηστών ώστε να αποτρέψει την πρόσβαση σε «περιορισμένο υλικό», συμπεριλαμβανομένης της πορνογραφίας από άτομα κάτω των 18 ετών.

Στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι η έρευνά της θα αξιολογήσει επίσης εάν το OnlyFans απέτυχε να παράσχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες ως απάντηση στα αιτήματα της ρυθμιστικής αρχής.

Η ρυθμιστική αρχή πολυμέσων του Ηνωμένου Βασιλείου επιβλέπει πλατφόρμες κοινής χρήσης βίντεο με παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως το OnlyFans, Twitch, TikTok, Snapchat και Vimeo από τον Νοέμβριο του 2020.

Παρακολουθεί τη συμμόρφωσή τους με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται η λήψη μέτρων για την αποτροπή της πρόσβασης των παιδιών σε περιεχόμενο που θα μπορούσε να βλάψει τη σωματική, διανοητική ή ηθική τους ανάπτυξη.



Πηγή: skai.gr

