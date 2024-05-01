Μετά από αίτημα της πρυτάνεως του πανεπιστημίου Κολούμπια προς τον υπαρχηγό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, αφού είχε προηγηθεί πολύωρη σύσκεψη μελών της πρυτανικής αρχής και του συμβουλίου διοίκησης του ιδρύματος, αποφασίστηκε η επέμβαση των αστυνομικών για την εκκένωση κτηρίου που είχε καταληφθεί από διαδηλωτές μέσα στην ιστορική πανεπιστημιούπολη του Μανχάταν.

Η κατάληψη στο Hamilton Hall, που διαλύθηκε σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, διήρκεσε λιγότερο από 24 ώρες, καθώς η διοίκηση του Κολούμπια έδρασε άμεσα, έχοντας κρίνει ότι υπήρξε κλιμάκωση της έντασης από την πλευρά των διαδηλωτών και είχε ξεκάθαρα ανακύψει ζήτημα ασφαλείας, το οποίο απαιτούσε παρέμβαση της αστυνομίας προκειμένου να διαφυλαχθεί τόσο η ασφάλεια της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος.

Τα γεγονότα των τελευταίων ωρών συνιστούν την κορύφωση των κινητοποιήσεων με αφορμή την κρίση στη Λωρίδα της Γάζας που εκδηλώθηκαν πριν από περίπου δύο εβδομάδες στο Κολούμπια, αρχικά με τη μορφή κατασκήνωσης σε κεντρικό πάρκο του πανεπιστημίου και εν τέλει με την κατάληψη του Hamilton, αν και οι πρυτανικές αρχές εκτιμούν ότι στο επεισόδιο αυτό ηγετικό ρόλο έχουν εξωπανεπιστημιακοί.

«Δεν έχουμε περιθώριο επιλογής»

«Η κατάληψη του Hamilton Hall και οι συνεχιζόμενες κατασκηνώσεις εγείρουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των εμπλεκόμενων προσώπων αλλά και ολόκληρης της κοινότητας. Οι ενέργειες αυτών των ατόμων δυστυχώς κλιμακώνονται. Οι δράσεις τους έχουν γίνει πόλος έλξης για διαδηλωτές έξω από τις πύλες μας, γεγονός που προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για την πανεπιστημιούπολή μας και δυσχεραίνει την ικανότητα του πανεπιστημίου να συνεχίσει την κανονική του λειτουργία», σημείωσε χαρακτηριστικά η πρύτανης του Κολούμπια, Μινούς Σαφίκ, στην επιστολή που έστειλε χθες Τρίτη στον υπαρχηγό Μάικλ Γκέρμπερ, ο οποίος είναι ουσιαστικά ο νομικός σύμβουλος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

Αναφερόμενη στην κατάληψη του κτηρίου Hamilton, η κα Σαφίκ τονίζει πως τα γεγονότα «δεν μας αφήνουν περιθώριο επιλογής», προσθέτοντας ότι με τη στήριξη του συμβουλίου διοίκησης κατέληξε στην απόφαση πως «η κατάληψη, οι κατασκηνώσεις και σχετικές αναστατώσεις αποτελούν έναν ξεκάθαρο και υφιστάμενο κίνδυνο για ανθρώπους, περιουσία και την ουσιώδη λειτουργία του πανεπιστημίου».

Η πρύτανης Σαφίκ ζήτησε μάλιστα από την αστυνομία να διατηρήσει την παρουσία της στην πανεπιστημιούπολη έως «τουλάχιστον την 17η Μαΐου», ώστε «να διατηρήσει την τάξη και να διασφαλίσει ότι δεν θα στηθούν εκ νέου οι κατασκηνώσεις».

Αντίθετοι σε πράξεις, όχι σε ιδέες

Το πανεπιστήμιο πάντως, γνωστό για την ιστορικά προοδευτική φοιτητική και ακαδημαϊκή του κοινότητά, κατέστησε σαφές ότι δεν έδρασε επειδή αντιτίθεται στις ιδέες των καταληψιών και διαδηλωτών, αλλά επειδή οι πράξεις τους έθεσαν σε κίνδυνο το σύνολο.

«Η απόφαση να επικοινωνήσουμε με την αστυνομία της Νέας Υόρκης ήρθε ως απάντηση στις ενέργειες των διαμαρτυρόμενων, όχι στον σκοπό που πρεσβεύουν», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του εκπρόσωπος του Κολούμπια. «Έχουμε καταστήσει σαφές ότι η ζωή στο campus δεν μπορεί να διακόπτεται ατέρμονα από διαμαρτυρόμενους που παραβιάζουν τους κανόνες και τον νόμο».

Πολλοί συμμετέχοντες στην κατάληψη, που είχαν χρησιμοποιήσει μηχανήματα πώλησης αναψυκτικών και άλλα αντικείμενα ώστε να οχυρωθούν μέσα στο Hamilton Hall, τέθηκαν υπό κράτηση και οδηγήθηκαν σε λεωφορεία της αστυνομίας.

Ο εκπρόσωπος του πανεπιστημίου επισήμανε ότι οι διαδηλωτές «επέλεξαν να κλιμακώσουν», προκαλώντας μία κατάσταση «που ήταν δυνατόν να διατηρηθεί», σημειώνοντας πως στο Hamilton υπήρξαν περιστατικά βανδαλισμού, καταστροφών και εκδίωξης υπαλλήλων του ιδρύματος.

«Η ασφάλεια της κοινότητάς μας, ειδικά των φοιτητών μας, παραμένει πρώτη μας προτεραιότητα», καταλήγει.

Οι κινητοποιήσεις που άρχισαν στο Κολούμπια στα μέσα Απριλίου έχουν εξαπλωθεί σε πανεπιστημιουπόλεις ανά τις Ηνωμένες Πολιτείες, εγείροντας νέες προκλήσεις για τις πρυτανείες, καθώς δεκάδες αμερικανικά ΑΕΙ προσπαθούν να προφυλάξουν το δικαίωμα στην ελεύθερη αντιπολεμική έκφραση αλλά ταυτόχρονα να αποφύγουν φαινόμενα βίας, ακραίου ακτιβισμού ή αντισημιτισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.